رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی لرستان گفت: همزمان با آغاز برنامه‌ریزی برای فصل زراعی آینده، شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان با هدف بررسی آثار احتمالی جنگ و پدیده اقلیمی ال نینو بر امنیت غذایی و تولیدات کشاورزی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، در نشست شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان، با هدف بررسی آثار احتمالی پدیده‌های اقلیمی بر امنیت غذایی، راهکار‌های کاهش خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با تأکید بر آسیب‌پذیری بالای بخش کشاورزی در برابر شرایط جوی، اظهار داشت: بخش کشاورزی به دلیل وابستگی مستقیم به اقلیم، از حساس‌ترین بخش‌هاست؛ لذا باید از رویکرد سنتی مواجهه با بحران، به سمت استراتژی‌های نوین پیشگیرانه حرکت کنیم.



نامدار صیادی با اشاره به افزایش دمای هوا و احتمال وقوع سیل، خشکسالی و گرد و غبار، افزود: هدف اصلی ما، هماهنگی میان زیربخش‌ها برای کاهش خسارات و صیانت از سرمایه‌های کشاورزی استان است.

در ادامه این نشست، رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی لرستان، با هشدار درباره پدیده اقلیمی «ال‌نینو»، بر ضرورت آمادگی برای فصل زراعی آینده تأکید کرد. وی گفت: پدیده ال نینو که ناشی از نوسانات شدید دمایی است، می‌تواند آثار خود را از اوایل پاییز نمایان کند. اگرچه این پدیده می‌تواند فرصت‌هایی برای تقویت منابع آبی ایجاد کند، اما در صورت عدم آمادگی، می‌تواند خسارات سنگینی به تولیدات کشاورزی و مناطق شهری و روستایی وارد کند.