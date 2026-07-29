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استاندار گیلان از پیگیری برای آغاز ساخت استادیوم ورزشی جدید بندرانزلی با تعامل استانداری و وزارت ورزش و جوانان خبر داد و ابراز امیدواری کرد عملیات اجرایی این طرح به زودی آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس در دیدار با عبدالله چمنگلی مدیرکل امور استانهای وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند گیلان در حوزه ورزش قهرمانی، بر ضرورت توجه ویژه به توسعه زیرساختهای ورزشی استان تأکید کرد.
وی در این دیدار ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات جهانبخش آرمان در دوران مسئولیت ادارهکل ورزش و جوانان گیلان، ابراز امیدواری کرد: با حضور ابراهیم مهربان از کشتیگیران پیشکسوت و چهرههای ارزشمند ورزش گیلان که به عنوان سرپرست جدید ادارهکل ورزش و جوانان گیلان معرفی شد، شاهد ارتقای بیش از پیش ورزش استان در عرصههای مختلف باشیم.
استاندار گیلان با بیان اینکه رشد ورزش قهرمانی به فراهم کردن زیرساختهای مناسب نیاز دارد، گفت: حمایت از ورزشکاران، تکمیل طرحهای نیمه تمام و ایجاد فضاهای ورزشی استاندارد، نقش مهمی در شکوفایی استعدادهای جوان و ارتقای جایگاه ورزشی گیلان دارد.
هادی حق شناس با اشاره به طرح ساخت استادیوم ورزشی جدید بندرانزلی، گفت: با پیگیریهای انجامشده و همراهی وزارت ورزش و جوانان، امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آغاز عملیات اجرایی این طرح باشیم.
مدیرکل استانهای وزارت ورزش و جوانان هم در این دیدار گفت: گیلان یکی از استانهای برتر در ورزش کشور به شمار میرود و انتظار ما این است که ورزشکاران این استان در بازیهای آسیایی ناگویای ژاپن حضور پررنگ داشته باشند و مدالهای رنگارنگی را کسب کنند.
عبدالله چمنگلی افزود: همچنین انتظار داریم با توجه به حضور یکی از قهرمانان بنام کشتی ایران به عنوان مدیرکل جدید اداره ورزش و جوانان گیلان، این استان بتواند در المپیک ۲۰۲۸ هم مدال کسب کند.
وی گفت: از این رو مسئولان ورزش گیلان با همراهی و تعامل با مسئولان ارشد این استان باید از همه توان و ظرفیت خود بهره ببرند و از وجود پیشکسوتان نیز استفاده کنند تا شاهد توسعه و پیشرفت روزافزون ورزش در گیلان باشیم، چون استعدادهای ورزشی مناسبی در این استان وجود دارد.