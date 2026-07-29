با حضور وزیر ارتباطات: ۷۸ طرح ارتباطی و مخابراتی در ایلام، افتتاح شد

با حضور وزیر ارتباطات: ۷۸ طرح ارتباطی و مخابراتی در ایلام، افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سید ستار هاشمی در حاشیه بهره‌برداری از طرح‌های زیرساختی ارتباطات با اشاره به افتتاح ۷۸ طرح در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: با وجود همه محدودیت‌ها و شرایط جنگی، مسیر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور متوقف نشده است و با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی با تأکید بر اهمیت استان ایلام در برگزاری مراسم اربعین حسینی، گفت: وزارت ارتباطات از ماه‌ها قبل با برگزاری جلسات مستمر ستاد اربعین و هماهنگی با استانداران استان‌های مرزی، برنامه‌ریزی لازم را برای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی این مسیر انجام داده است.

وزیر ارتباطات با قدردانی از استاندار ایلام، افزود: استاندار ایلام با حضور مستمر، گزارش‌های دقیق و روحیه جهادی، نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های اربعین داشته است و به همین منظور بازدید میدانی از مسیر تهران تا ایلام نیز برای ارزیابی وضعیت پوشش ارتباطی انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: در این بازدید، یکی از نقاط دارای ضعف پوشش ارتباطی در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری ایلام شناسایی و بلافاصله اقدامات لازم برای رفع مشکل و برقراری ارتباط انجام شد.

هاشمی از توافق با طرف عراقی به منظور ارائه خدمات رومینگ ارزان‌قیمت بر روی اپراتور‌های ایرانی و بی نیازی از سیمکارت عراقی خبر داد.

وی اظهار کرد: در سفر دو هفته گذشته به کشور عراق؛ یکی از مهم‌ترین توافق‌هایی که بین دو کشور انجام شد؛ ارائه خدمات رومینگ برای تمامی اپراتور‌های تلفن همراه کشورمان بود؛ به‌گونه‌ای که دیگر نیازی به خرید سیم‌کارت عراقی از سوی زائران نیست و زوار می‌توانند با استفاده از سیم‌کارت‌های ایرانی خود، خدمات ارتباطی باکیفیتی دریافت کنند.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: همچنین تفاهمی با طرف عراقی انجام شد؛ تا ایستگاه‌هایی برای ارائه اینترنت رایگان به زائران در مسیر این راهپیمایی باشکوه و معنوی ایجاد شود.

هاشمی توسعه ارتباطات بین‌المللی، تقویت زیرساخت‌ها و تأمین پهنای باند مورد نیاز میان دو کشور را از جمله مباحث مهم عنوان کرد و افزود: این توافق بلافاصله وارد مرحله عملیاتی شد و زیرساخت‌های ارتباطی میان ایران و عراق ارتقای چشمگیری پیدا کرد.

وی همچنین به توافق‌های بخش صدا اشاره کرد و گفت: در حوزه صدا توافق شد که برنامه‌های رادیو اربعین و رادیو امام رضا روی فرکانس‌های توافق‌شده با طرف عراقی، به صورت زنده برای زائران پخش شود.

دیدار با خانواده شهید روح الله توسلی از شهدای جنگ تحمیلی سوم و نماینده ولی‌فقیه در استان از دیگر برنامه‌های وزیر ارتباطات در ایلام بود.