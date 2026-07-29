هیئت عالی بانک مرکزی در هفتاد و یکمین جلسه با افزایش سقف تسهیلات طرح‌های حمایتی نهضت ملی مسکن به ۸۵۰ میلیون تومان برای طرح‌هایی که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین شده است، موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هیئت عالی بانک مرکزی در این جلسه در خصوص افزایش سقف تسهیلات طرح‌های حمایتی نهضت ملی مسکن، مقرر کرد: سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن از ۶.۵ میلیارد ریال به ۸.۵ میلیارد ریال صرفاً برای ساخت طرحهای حمایتی مسکن که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی، تأمین و به متقاضیان عرضه می‌شود افزایش یابد.

همچنین افزایش سقف فردی این تسهیلات به طرحهای حمایتی مسکن با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد تعمیم یابد.