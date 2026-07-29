استاندار کهگیلویه و بویراحمد از برنامهریزی برای سفر ۲ روزه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد یداله رحمانی، استاندار در جلسه برنامه ریزی سفر وزیر تعاون به استان از اعلام آمادگی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای سفر به کهگیلویه و بویراحمد پس از ایام اربعین حسینی خبر داد. رحمانی گفت: در این سفر مسائل و مطالبات استان در قالب یک درخواست جامع و همچنین بهصورت جداگانه برای معاونان و مدیران مربوطه ارائه خواهد شد تا تصمیمگیری و پیگیری موضوعات با سرعت بیشتری انجام شود. وی با بیان اینکه ۱۱ زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان به مردم خدمات ارائه میکنند افزود: هدف از این سفر بازدید میدانی وزیر از ظرفیتها، طرح ها و مشکلات این مجموعهها و صدور دستورات لازم برای رفع موانع و تسریع در اجرای طرحها است. استاندار گفت: تکمیل مجموعههای فرهنگی و ورزشی کارگران در دوگنبدان و دهدشت، تعیین تکلیف زمین متعلق به سازمان تأمین اجتماعی در شهر یاسوج و فراهم کردن زمینه جذب سرمایهگذار برای این زمین، پیگیری موضوعات مرتبط با صندوق بازنشستگی، درخواست برقراری خط هوایی چابهار و همچنین استفاده از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی برای اجرای طرحهای اولویتدار استان از مهمترین محورهای درخواست های این سفر است. رحمانی افزود: تمامی دستگاههای تابعه باید با آمادگی کامل زمینه برگزاری این سفر و پیگیری مطالبات استان را فراهم کنند تا از فرصت حضور وزیر برای اخذ مصوبات و دستورات مؤثر در راستای توسعه استان بهرهبرداری شود.