مدیر جهاد کشاورزی بویراحمد از جوجه ریزی ۱۸۹ هزار و ۷۶۰ قطعه ای در واحدهای مرغداری این شهرستان در تیرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مهدخت حبیبی، با اشاره به جوجهریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی شهرستان، گفت: این اقدام با هدف پایداری چرخه تولید و تأمین گوشت سفید انجام شده و امنیت غذایی به معنای دسترسی پایدار شهروندان به مواد غذایی سالم است. وی افزود: ۳۰ واحد پرورش مرغ گوشتی در شهرستان بویراحمد برای تأمین مرغ مورد نیاز مرکز استان فعالیت دارند و جوجهریزی در این واحدها در راستای تداوم تولید و پاسخگویی به نیاز بازار انجام میشود. مدیر جهاد کشاورزی بویراحمد ادامه داد: حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از وظایف جهاد کشاورزی است و این رویکرد به آرامش بازار و دسترسی مردم به مرغ باکیفیت کمک میکند. حبیبی اضافه کرد: سلامت جوجهها و رعایت استانداردهای بهداشتی در تمامی مراحل انتقال و پرورش بهصورت مستمر توسط تیمهای کارشناسی رصد میشود تا چرخه تولید ادامه یافته و محصول نهایی به دست مصرفکنندگان برسد.