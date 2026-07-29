مهدخت حبیبی، با اشاره به جوجه‌ریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی شهرستان، گفت: این اقدام با هدف پایداری چرخه تولید و تأمین گوشت سفید انجام شده و امنیت غذایی به معنای دسترسی پایدار شهروندان به مواد غذایی سالم است.



وی افزود: ۳۰ واحد پرورش مرغ گوشتی در شهرستان بویراحمد برای تأمین مرغ مورد نیاز مرکز استان فعالیت دارند و جوجه‌ریزی در این واحدها در راستای تداوم تولید و پاسخگویی به نیاز بازار انجام می‌شود.



مدیر جهاد کشاورزی بویراحمد ادامه داد: حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از وظایف جهاد کشاورزی است و این رویکرد به آرامش بازار و دسترسی مردم به مرغ باکیفیت کمک می‌کند.



حبیبی اضافه کرد: سلامت جوجه‌ها و رعایت استانداردهای بهداشتی در تمامی مراحل انتقال و پرورش به‌صورت مستمر توسط تیم‌های کارشناسی رصد می‌شود تا چرخه تولید ادامه یافته و محصول نهایی به دست مصرف‌کنندگان برسد.