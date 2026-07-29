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از ابتدای سال تاکنون، ۳۴ نفر در آذربایجان غربی دچار غرق شدگی شدند که ۲۳ نفر در استان جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل مدیریت بحران آذربایجانغربی گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۳۴ نفر دچار غرق شدگی شدند که ۲۳ نفر در استان جان خود را از دست دادند که بیشترین موارد مربوط به حوادث رخ داده در سدها و رودخانهها بوده است.
حامد صفاری، بیشترین موارد غرقشدگی را در پشت سدها عنوان کرد و گفت: این مناطق به دلیل عمق نامشخص، جریانهای پنهان آب و نبود ایمنی کافی، خطر بالایی برای شهروندان دارند بنابراین پشت سدها محل تفریح نبوده و هر شنا در این مناطق، یک ریسک مرگبار است.