به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌غربی گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۳۴ نفر دچار غرق شدگی شدند که ۲۳ نفر در استان جان خود را از دست دادند که بیشترین موارد مربوط به حوادث رخ داده در سد‌ها و رودخانه‌ها بوده است.

حامد صفاری، بیشترین موارد غرق‌شدگی را در پشت سد‌ها عنوان کرد و گفت: این مناطق به دلیل عمق نامشخص، جریان‌های پنهان آب و نبود ایمنی کافی، خطر بالایی برای شهروندان دارند بنابراین پشت سد‌ها محل تفریح نبوده و هر شنا در این مناطق، یک ریسک مرگبار است.