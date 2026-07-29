به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدرسه ۶ کلاسه شهید مجتبی شریفی (نام‌گذاری شده به افتخار دانش‌آموز شهید جنگ ۱۲ روزه) با ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه و با زیربنای ۳۶۵ متر مربع ساخته شده است و از مهر امسال وارد چرخه آموزشی می‌شود.

همچنین با حمایت بنیاد علوی یک زمین چمن با ۴۰ میلیارد ریال هزینه در روستای قمیشلو به بهره برداری رسید.

بنیاد علوی علاوه بر این اقدامات، اجرای ۱۰ طرح جدید در شهرستان دهاقان در دستور کار قرار داده است تا روند بهبود زیرساخت‌ها در سایر نقاط این شهرستان تسریع شود.