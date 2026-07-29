به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج مسابقات مهم به این شرح است:

پورتیموننزه پرتغال ۲ - ۰ الاهلی عربستان

داربی کانتی انگلیس ۱ - ۲ والنسیا اسپانیا

اوران الجزایر ۳ - ۰ معیذر قطر

کالیاری ایتالیا ۱ - ۰ مودنا ایتالیا

اودینزه ایتالیا ۱ - ۲ شباب الاهلی امارات

در تیم شباب الاهلی مرصاد سیفی مدافع ایرانی تا پایان نیمه اول بازی کرد، اما سعید عزت اللهی هافبک ملی پوش ایرانی و سردار آزمون مهاجم ایرانی از نیمه دوم به میدان آمدند.

لاس پالماس اسپانیا ۳ - ۲ اونیائو لیریا پرتغال

ریزه اسپور ترکیه ۱ - ۲ هال سیتی انگلیس

رئال مادرید اسپانیا ۴ - ۱ لگانس اسپانیا (گل‌های رئال: فدریکو والورده در دقیقه ۲۱، گونسالو گارسیا ۲۵، فرانکو ماستانتونو ۵۸ و روبن پولیدو - گل به خودی مدافع لگانس - ۶۰)



روئن فرانسه ۱ - ۰ الوکره قطر

مریدا اسپانیا ۰ - ۲ النصر عربستان

الاهلی عربستان ۱ - ۱ فولام انگلیس

ناک بردا هلند ۳ - ۲ کرت یونان

اسپارتا روتردام هلند ۱ - ۱ آستراس یونان

الچه اسپانیا ۲ - ۲ العین امارات

آیندهوون هلند ۳ - ۰ اف سی آیندهوون هلند

آستون ویلا انگلیس ۲ - ۴ رئال سوسیداد اسپانیا



استوک سیتی انگلیس ۱ - ۰ اورتون انگلیس

تورنمنت ۳ جانبه کومو: (دیدار‌های ۴۵ دقیقه‌ای)

لانس فرانسه ۰ - ۰ فامالیکائو پرتغال (در ضربات پنالتی ۷ - ۸ به سود فامالیکائو)

فامالیکائو پرتغال ۰ - ۰ کریستال پالاس انگلیس (در ضربات پنالتی ۴ - ۵ به سود کریستال پالاس)

کریستال پالاس انگلیس ۰ - ۳ لانس فرانسه



تیم لانس با ۴ امتیاز قهرمان شد و تیم‌های فامالیکائو با ۳ و کریستال پالاس با ۲ امتیاز دوم و سوم شدند.