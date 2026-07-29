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دیدارهای دوستانه تیمهای باشگاهی فوتبال جهان دیروز پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج مسابقات مهم به این شرح است:
پورتیموننزه پرتغال ۲ - ۰ الاهلی عربستان
داربی کانتی انگلیس ۱ - ۲ والنسیا اسپانیا
اوران الجزایر ۳ - ۰ معیذر قطر
کالیاری ایتالیا ۱ - ۰ مودنا ایتالیا
اودینزه ایتالیا ۱ - ۲ شباب الاهلی امارات
در تیم شباب الاهلی مرصاد سیفی مدافع ایرانی تا پایان نیمه اول بازی کرد، اما سعید عزت اللهی هافبک ملی پوش ایرانی و سردار آزمون مهاجم ایرانی از نیمه دوم به میدان آمدند.
لاس پالماس اسپانیا ۳ - ۲ اونیائو لیریا پرتغال
ریزه اسپور ترکیه ۱ - ۲ هال سیتی انگلیس
رئال مادرید اسپانیا ۴ - ۱ لگانس اسپانیا (گلهای رئال: فدریکو والورده در دقیقه ۲۱، گونسالو گارسیا ۲۵، فرانکو ماستانتونو ۵۸ و روبن پولیدو - گل به خودی مدافع لگانس - ۶۰)
روئن فرانسه ۱ - ۰ الوکره قطر
مریدا اسپانیا ۰ - ۲ النصر عربستان
الاهلی عربستان ۱ - ۱ فولام انگلیس
ناک بردا هلند ۳ - ۲ کرت یونان
اسپارتا روتردام هلند ۱ - ۱ آستراس یونان
الچه اسپانیا ۲ - ۲ العین امارات
آیندهوون هلند ۳ - ۰ اف سی آیندهوون هلند
آستون ویلا انگلیس ۲ - ۴ رئال سوسیداد اسپانیا
استوک سیتی انگلیس ۱ - ۰ اورتون انگلیس
تورنمنت ۳ جانبه کومو: (دیدارهای ۴۵ دقیقهای)
لانس فرانسه ۰ - ۰ فامالیکائو پرتغال (در ضربات پنالتی ۷ - ۸ به سود فامالیکائو)
فامالیکائو پرتغال ۰ - ۰ کریستال پالاس انگلیس (در ضربات پنالتی ۴ - ۵ به سود کریستال پالاس)
کریستال پالاس انگلیس ۰ - ۳ لانس فرانسه
تیم لانس با ۴ امتیاز قهرمان شد و تیمهای فامالیکائو با ۳ و کریستال پالاس با ۲ امتیاز دوم و سوم شدند.