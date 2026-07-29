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نمایشگاه ملی مهارت با هدف ترویج فرهنگ مهارتی در قائمشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نمایشگاه ملی مهارتبا هدف ترویج فرهنگ مهارتی با همت بخش خصوصی و آموزشگاههای آزاد فنیوحرفهای و با حمایت بخش دولتی در سالن فنیوحرفهای شهرستان قائمشهر برگزار شد.
میرزایی رئیس مرکز آموزش فنیوحرفهای قائمشهر با اشاره به برگزاری این نمایشگاه گفت: در این رویداد بیش از ۵۰ غرفه برپا شد و بیش از ۲۲۰۰ شهروند از غرفهها بازدید کردند.
وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را ترویج فرهنگ مهارتی عنوان کرد و افزود: برگزاری چنین برنامههایی میتواند مسیر ادامه فعالیتها را برای مقابله با معضل اشتغال روشنتر کند.
میرزایی همچنین تأکید کرد: برای دستیابی به نتایج بزرگتر، لازم است حوزههای آموزشی و مهارتی با یکدیگر همکاری و همافزایی بیشتری داشته باشند.
سرهنگ مولایی، جانشین سپاه ناحیه مقاومت بسیج قائمشهر، در حاشیه بازدید از این نمایشگاه ضمن گرامیداشت هفته ملی مهارت، بر نقش کلیدی آموزشگاههای آزاد در توسعه تخصصهای فنی تأکید کرد و گفت: این نمایشگاه که به همت مدیریت فنیوحرفهای شهرستان برپا شده، تجلی همکاری میان بخش دولتی و آموزشگاههای خصوصی است که در حال حاضر در زمینه آموزش مربیان و هنرجویان فعالیتهای ارزشمندی دارند.
وی با ابراز خرسندی از تنوع غرفهها و استقبال گرم مردم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه شاهد حضور فعال و پرشور تمامی اقشار، حرفهها و صنوف در این نمایشگاه بودیم که نشاندهنده ظرفیت بالای شهرستان قائمشهر در جذب و پرورش استعدادهای مهارتی است.