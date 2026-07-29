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مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قم در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی قم گفت: بر اساس این مصوبات این جلسه، قرار است در مناطقی از جمله پردیسان، نیروگاه و آذر، با مشارکت دستگاههای مختلف، زمینه احداث کتابخانههای جدید فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد غفاری مدیرکل کتابخانههای عمومی استان در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی قم که با حضور استاندار برگزار شد با تأکید بر ضرورت رفع کمبود فضاهای مطالعاتی، گفت: بر اساس مصوبات این نشست، احداث کتابخانههای جدید در مناطقی از جمله پردیسان، نیروگاه و آذر با همافزایی دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.
در این طرح، ادارهکل راه و شهرسازی در تأمین زمین، شهرداری در ساخت و سازمان مدیریت و برنامهریزی در تأمین اعتبارات و افزایش بهرهوری مشارکت خواهند داشت.
همچنین مقرر شد ظرفیت دستگاهها و مجموعههای فرهنگی برای راهاندازی کتابخانههای مشارکتی نیز فعال شود.
بر اساس گفته مدیرکل کتابخانههای عمومی قم، این مصوبات تا جلسه آینده که حداکثر دو ماه دیگر برگزار میشود، پیگیری خواهد شد تا اعتبارات مورد نیاز عملیاتی و مقدمات احداث کتابخانههای جدید فراهم شود.
قم در حال حاضر ۲۷ کتابخانه عمومی فعال دارد که ۱۷ کتابخانه آن در شهر قم قرار دارد و حدود ۳۰ هزار نفر نیز عضو فعال کتابخانههای استان هستند.
بر اساس بررسی کارشناسان و مسئولان شهر قم برای رسیدن به وضعیت مطلوب، دستکم به ۳۰ کتابخانه عمومی جدید نیاز دارد.
گفتنی است در حاشیه این مراسم از پویش کتابخوانی «از ایران بخوان» رونمایی شد.