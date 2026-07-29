فرمانده انتظامی ملارد از دستگیری چهار سارق منزل خبر داد و گفت: متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۱ فقره سرقت از منازل این شهرستان اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کیانوش نورمحمدی از دستگیری چهار سارق منزل و انهدام باند سرقت در شهرستان ملارد خبر داد.

وی افزود: در پی وقوع چند فقره سرقت از منازل در شهرک طلائیه ملارد، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد بیان کرد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، هویت سارقان را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه آنان را دستگیر کردند.

نورمحمدی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان بخشی از اموال مسروقه از جمله یک دستگاه خودرو کشف و به مال‌باختگان تحویل شد، تصریح کرد: سارقان در بازجویی‌های پلیسی به ۱۱ فقره سرقت منزل اعتراف کردند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.