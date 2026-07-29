پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان جهاددانشگاهی تهران گفت: توسعه پژوهشهای مسئلهمحور، بومیسازی فناوریهای مورد نیاز کشور و حرکت به سمت تولید فناوریهای قابل عرضه به صنعت، از مهمترین رویکردهای این سازمان به شمار میرود و در این زمینه پروژههای متعددی در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد ولدخانی در آستانه چهلوششمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی درباره دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی این سازمان طی یکسال گذشته اظهار کرد: مهمترین رویکرد حوزه پژوهشی سازمان جهاددانشگاهی تهران هدایت فعالیتهای پژوهشی به سمت حل مسائل واقعی و حیاتی کشور در شرایط خاص کنونی، توسعه فناوریهای بومی، تجاریسازی نتایج تحقیقات و ایجاد ارتباط مؤثر میان با صنعت و دستگاههای اجرایی بوده است.
وی توسعه دانشفنی و حرکت به سمت بومیسازی فناوریهای مورد نیاز صنایع و کاهش وابستگی به خارج از کشور را از مهمترین دستاوردهای حوزه پژوهش دانست و خاطرنشان کرد: توسعه و اجرای پروژههای تحقیقاتی و فناورانه در حوزههای اولویتدار کشور از دیگر موفقیتهاست.
رئیس سازمان جهاددانشگاهی تهران، یکی از سیاستهای راهبردی سازمان جهاددانشگاهی تهران، توسعه شبکه همکاریهای علمی، پژوهشی، فناورانه و اجرایی با واحدهای جهاددانشگاهی، پژوهشکدهها، مراکز تخصصی، صنایع و دستگاههای اجرایی کشور برشمرد و افزود: همکاری با سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه، سازمان جهاددانشگاهی هرمزگان و جهاددانشگاهی خواجهنصیرالدین طوسی و بهرهگیری از ظرفیت شبکه آزمایشگاهی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف و... از جمله این فعالیتهاست.
ولدخانی، توسعه پژوهشهای تقاضامحور، مسألهمحور و مأموریتگرا متناسب با نیازهای کشور، تقویت همکاریهای بینواحدی و ایجاد شبکههای تخصصی و کنسرسیومهای پژوهشی برای اجرای پروژههای ملی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مکمل، افزایش سهم قراردادهای پژوهشی، فناورانه و خدمات تخصصی با صنایع، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و توسعه تجاریسازی فناوری، انتقال دانش فنی و حمایت از ایجاد شرکتهای دانشبنیان و هستههای فناور را از راهبردهای سازمان جهاددانشگاهی برای ارتقاء جایگاه علمی آن عنوان کرد.
وی، توسعه سبد دانش فنی قابل واگذاری به صنعت، افزایش سهم درآمدهای حاصل از فناوری و انتقال دانش فنی، توسعه پژوهشهای بینرشتهای و فناورانه، افزایش مشارکت در پروژههای ملی و کلان کشور و توسعه همکاری با صنایع بزرگ و استراتژیک کشور برای رفع مسائل کشور را از برنامههای آینده سازمان جهاددانشگاهی تهران در حوزه پژوهش دانست.
رئیس سازمان جهاددانشگاهی تهران، محدودیت منابع مالی و ناپایداری اعتبارات پژوهشی، دشواری حفظ و جذب نیروهای متخصص بهعلت محدودیتهای مالی و رقابت با سایر بخشها و تعدد مقررات اداری که سرعت اجرای پروژههای پژوهشی را کاهش میدهد را از چالشهای پیش روی فعالیتهای پژوهشی این سازمان دانست و گفت: افزایش سرمایهگذاری هدفمند در پژوهشهای مأموریتگرا، فناوریهای راهبردی و طرحهای دارای اولویت ملی و طراحی و استقرار سازوکارهای پایدار برای حمایت از توسعه فناوری، تکمیل زنجیره ارزش پژوهش تا تجاریسازی و تقویت ارتباط با بخشهای صنعتی و سرمایهگذاری از راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالشها در حوزه پژوهشی است.
ولدخانی، در خصوص فعالیتهای آموزشی سازمان جهاددانشگاهی هم توضیح داد: در حوزه آموزش تاکنون ۱۰ دوره آموزشی رایگان با همکاری وزارت علوم بهصورت آنلاین برگزار شده است و در پی خسارتهای وارده به انستیتو پاستور طی جنگ تحمیلی سوم، سازمان جهاددانشگاهی تهران با توجه به مشکلات بهوجود آمده با انستیتو پاستور ایران همکاری تنگاتنگی داشته و در حوزه پژوهش و فناوری از آزمایشگاههای تخصصی این سازمان استفاده شده است و سایت کامپیوتر و فضای اداری در معاونت آموزشی و همچنین سالن کنفرانس و سالن جلسات در اختیار اعضای هیأت علمی و مدیران آن موسسه قرار گرفته است.
وی، درباره چالشهای حوزه آموزشی این سازمان هم توضیح داد: محدودیت در منابع مالی پایدار، محدودیت در ارتباطات سازمانی با دستگاههای اجرایی و جذب منابع انسانی، نظام جبران خدمات، رفاه و سلامت و نگهداشت از چالشهای حوزه آموزشی است.
رئیس سازمان جهاددانشگاهی تهران، درباره فعالیتهای حوزه فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران هم گفت: توسعه فضای گفتوگو و تفکر از طریق برگزاری مناظرات دانشجویی در سطح دانشگاهی، استانی و ملی، ترویج فرهنگ ایثار و مسئولیتپذیری از طریق برگزاری چهاردهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران، افزایش سرانه مطالعه از طریق اجرای «مسابقات کتابخوانی دانشجویی هشت بهشت»، برگزاری نشستهای نقد و بررسی کتاب، رونمایی از کتب جدید انتشارات سازمان و همچنین برگزاری برنامههای فرهنگی بهمناسبت هفته کتاب با هدف آگاهیبخشی و ارتقای سطح سواد فرهنگی دانشجویان از برنامههای شاخص حوزه فرهنگی این سازمان بوده است.
ولدخانی، درباره نقشآفرینی در همبستگی ملی، انسجام اجتماعی و امیدآفرینی (بهویژه در جریان جنگ رمضان) در قالب برنامههای فرهنگی توضیح داد: انتشار فراخوان سراسری برای اهدای خون در اسفند ماه سال گذشته با هماهنگی سازمان انتقال خون، ثبتنام از داوطلبان امدادرسانی در جنگ رمضان و معرفی به گروههای جهادی، برپایی موکب در مقابل سر در دانشگاه تهران در روز گرامیداشت رهبر شهید (ره) و برپایی موکب اسکان در محل سازمان در ایام وداع و تشییع رهبر شهید (ره) از جمله فعالیتهای فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران در این حیطه بوده است.
وی، درباره چالشهای موجود در حوزه فعالیتهای فرهنگی این سازمان خاطرنشان کرد: ساختار اداری و محدودیتهای مالی موجود در فرآیند تخصیص بودجه برای برنامههای فرهنگی، مانع از انعطافپذیری و سرعت عمل در پاسخگویی به نیازهای فرهنگی میشود، کمبود نیروی انسانی برای برگزاری با کیفیت برنامههای فرهنگی و تغییر در ذائقه فرهنگی نسل جدید دانشجویان و دشواری جذب آنها با روشهای سنتی از جمله این چالشهاست.
رئیس سازمان جهاددانشگاهی تهران، درباره راهکارهای پیشنهادی برای حل این چالشها هم تصریح کرد: اصلاح فرآیندهای مالی؛ تنظیم و تخصیص بودجه ثابت برای برگزاری رویدادهای فرهنگی، شبکهسازی فعال؛ طراحی سازوکارها، ایدهها و برنامههایی که دانشجویان پس از جذب در رویدادها، در یک شبکه منسجم حفظ شده و در برنامههای آتی سازمان به کار گرفته شوند و جذب نیروی جدید یا استفاده از نیروهای سایر بخشهای سازمان بهصورت موقت و یا استفاده از نیروی دانشجویی در قالب کار دانشجویی در مواقع ضروری از راهکارهای پیشنهادی است.