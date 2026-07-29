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خبرنگار در بسته فرهنگ ما به تبیین موضوع اجتماعی فرهنگ وفاداری در شهرستان شیروان پرداخته است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این هفته خبرنگار صداوسیما از شیروان به موضوع فرهنگ وفاداری و پایمردی پرداخته است.
فرهنگ وفاداری و پایمردی، یکی از برجستهترین درسهای مکتب عاشوراست؛ فرهنگی که با ایستادگی امام حسین (ع) و یاران باوفایش در کربلا معنا یافت و پس از گذشت بیش از ۱۴ قرن، همچنان در دلهای مردم زنده است.
امشب نیز همزمان با برگزاری اجتماع عزاداران حسینی، مردم با حضور پرشور خود بار دیگر بر وفاداری به آرمانهای نهضت عاشورا تأکید کردند؛ فرهنگی که تنها به عزاداری محدود نمیشود، بلکه عمل به عهد، مسئولیتپذیری، صداقت و پایمردی در زندگی فردی و اجتماعی را نیز در بر میگیرد.
در روزگاری که وفای به عهد یکی از نیازهای مهم جامعه است، مرور درسهای عاشورا میتواند الگویی برای تقویت اعتماد، همدلی و مسئولیتپذیری در میان مردم باشد.