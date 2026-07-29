به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بهنام سعیدی دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس در برنامه شبکه خبر در خصوص تحولات مربوط به تنگه هرمز گفت: طی بازدیدی که ما به اتفاق اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از هرمزگان داشتیم در مسیر کرمان تا هرمزگان دقیقاً مناطقی است که برخی از زیرساختها از جمله پلها مورد اصابت قرار گرفته بود و خوشبختانه با سرعت عملی را که دستگاههای اجرایی داشتند در کمتر از ۲۴ ساعت آنها را بازسازی کرده بودند و عبور و مرور عادی بود.
وی ادامه داد: باید بر دست و بازوی رزمندگان اسلام بوسه زد روحیه بسیار بالایی را همه این دلاورمندان داشتند و غیرتمندانه در برابر دشمنان ایستادهاند. نکته بسیار مهم این بود که به هر حال این جنگ یک جنگ تقریباً ۱۳ تا ۱۴ روز طول کشید آمریکا یک طرفه آتش بس اعلام کرد البته ما معتقد هستیم که این آتش بس نیست بلکه یک توقف روزانه جنگ است یعنی هر لحظه احتمال این درگیری وجود دارد.
دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: آنچه که مشاهدات و گزارشهای فرماندهان میدانی بود آمریکا جنگ را باخته و در این جنگهای مختلفی چه ۱۲ روزه، چه جنگ رمضان و چه تداوم آن و آخرین مرحله آن که حدود ۱۳ روز طول کشید و آمریکا مجدداً در تنگه هرمز تنشهایی را ایجاد کرد نسبت به جنگهای قبلی آمریکا شکست خورده بود، اما در این جنگ ۱۳ روزه سریعتر شکست خورد دلیل آن هم این است که آمریکا عقب نشینی میکند یعنی آمریکا فهمید که از طریق اهداف نظامی امکان اینکه بتواند دستاوردهایی را که تعریف کرده بود به آنها دست پیدا کند اصلاً وجود نداشت.
سعیدی بیان کرد: رزمندگان کشور ما در کور کردن چشمهای راداری و سیگنالی آمریکاییها بسیار موفق بودند در همین جنگ ۱۳ روز هم تلفات بسیار زیادی دادند علی رغم اینکه پنهان کاری و سانسور میکردند عملیات که انجام میشد آمریکاییها اعلام میکردند دو نفر به درک واصل شدند، ۴ نفر مجروح شدند، اما کم کم این آشکار شد به نحوی که خود مسئولین امنیتی آمریکا هم این اعتراف را داشتند یعنی برآوردی که وجود دارد تلفاتی که در این ۱۳ روز آمریکاییها دادند بیش از ۱۰۰ نفر است، یعنی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر آمریکاییها تلفات دادند که کم سابقه است.
وی تصریح کرد: نکته بسیار مهم دیگری که وجود دارد نیروهای مسلح ما نقاطی را در حوزه راداری، پدافندی مرکز فرماندهی کنترل آمریکاییها مورد هدف قرار دادهاند و همچنین آشیانه پهپاد MQ ۹ آمریکاییها به آتش کشیده شد که آنجا تعدادی از پهپادهایی حضور داشت که اصلاً استفاده نشده بود، سولههایی که جنگندههای اف ۱۵ آمریکا در آنجا مستقر بودند مورد اصابت موشکها قرار گرفت و همچنین مراکز پشتیبانی و لجستیکی.
سعیدی گفت: هم افکار عمومی دنیا و هم ملت بزرگ ایران اسلامی دیگر رفتارهای متناقض آمریکا را دیدهاند یعنی از ابتدای جنگ تا امروز اگر بخواهیم صحبتهای ترامپ را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم صدها بلوف سیاسی و دروغ و حرفهای متناقض را میتوانیم شاهد باشیم؛ در همه مراحل حتی از جنگ ۱۲ روزه تا امروز این آمریکاییها بودند که عقب نشینی کردند.
دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: در جنگ ۱۲ روزه الان دنیا قضاوت کند آیا ایران بود که تقاضا آتش بس داد یا آمریکاییها؟ آنها بودند که از طریق میانجیها و واسطهها دنبال این بودند که آتش بس برقرار شود. در جنگ اخیر که ۱۳ روزه بود جمهوری اسلامی ایران یک لحظه عملیات خودش را متوقف نکرد باز آمریکاییها بودند که عقب نشینی کردند دلیلش این است که آمریکاییها میدانند از طریق نظامی امکان رسیدن به اهداف خودشان را ندارند.
به گفته وی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح ما از رشد و بالندگی از نظر تکنیکی، تاکتیکی، عملیاتی و هم تجهیزاتی رسیدند که آمریکا نمیتواند در برابر جمهوری اسلامی ایران قد علم کند.سعیدی افزود: حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز قطعی است به چه دلیل آمریکاییها امروز عقب نشینی میکنند، چون کشورهای حاشیه خلیج فارس هم میدانند و جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کرده است که این ابزار بازدارندهای که خداوند متعال در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده است تحت هیچ شرایطی اصلا قابل مذاکره و معامله نیست.
وی ادامه داد: ۹۰ میلیون ایرانی پای تنگه هرمز جان خواهند داد، اما یک وجب اجازه نخواهند داد که امریکاییها نزدیک آن بشوند البته آنجا کشور عمان هم به عنوان یک کشور ساحلی قرار دارد بخشی از این عبور و مرور در حوزه آبهای ساحلی عمان میباشد مذاکراتی با عمانیها در حال برگزاری است، اما عمان باید بداند که آمریکاییها دنبال این هستند که مسیری را باز کنند که از این طریق، جای پا در تنگه هرمز پیدا کنند ولی این امکان اتفاق نخواهد افتاد.
وی بیان کرد: عمان هم باید بداند مسیری را که ایران مشخص میکند آن مسیر را بپذیرد. جمهوری اسلامی ایران تعیین کننده مسیر است. جمهوری اسلامی ایران از کشتیهایی که از آنجا عبور میکنند حتما هزینه خدمات را دریافت خواهد کرد؛ مسیر را مشخص خواهد کرد و امنیت هم از طریق جمهوری اسلامی ایران برقرار میشود.دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: اگر یک شناوری بدون هماهنگی جمهوری اسلامی ایران از مسیر تعیین شده دیگری عبور بکند اتقاقاتی برای او میافتد که خودشان شاهد بودند.
وی ادامه داد: جلسهای را که توسط دستگاههای مربوطه داشتیم این بود و همچنین در بحث نام خلیج فارس خیلی حساسیت وجود دارد که اگر آنجا یک شناور خواست عبور بکند تنها وقتی مدارک را ارائه میکند تنها نامی که برای نیروهای مسلح ما مورد اعتبار پذیرش است فقط نام خلیج فارس خواهد بود؛ اگر نام جعلی دیگری باشد حق عبور از آنجا را نخواهند داشت.
سعیدی افزود: صبح امروز یک حملهای با حمایت سنتکام و عربستان به برخی از پایگاههای حشدالشعبی و مناطق مرزی عراق صورت گرفت و متأسفانه تعدادی از مردم آن منطقه به شهادت رسیدند و تعدادی مجروح شدند. این اقدامی را که عربستان و آمریکا دارند انجام میدهند، مطمئن باشند که محور مقاومت حتما پاسخ قاطعی را به آنها خواهد داد.
سعیدی تصریح کرد: زمانی که رهبر شهید ما فرمودند که ما دنبال سلاح هستهای و کشتار جمعی نیستیم و هیچ سند و مدرکی را پیدا نکردند شما میبینید یک جنگ را آغاز میکنند در عراق هم همین است آنها میدانند که وقتی حشدالشعبی اعلام کرده که ما دخالتی را نداشتیم در حملهای که حالا به پالایشگاه آرامکو یا جاهای دیگر صورت گرفته اصلا یمنیها و رزمندگان یمن خودشان آنقدر قوی هستند که بتوانند در برابر عربستان و آمریکا بایستند؛ نیازی را ندارند که بخواهد عراق وارد بشود؛ اما میبینیم با این بهانه امروز حملهای را انجام میدهند.