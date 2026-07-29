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حکم تعزیری جریمه حدود ۲۰ میلیارد ریالی قاچاق سوخت یک شرکت صادراتی در اصفهان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: پرونده قاچاق ۱۷۰ هزار و ۴۹۶ لیتر فرآوردههای نفتی از نوع میعانات نفتی نفت گاز شرکت صادراتی به میزان ارزش ۹ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال در تعزیرات حکومتی اصفهان رسیدگی شد.
حسین ایزدی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از استعلامهای مربوط از گمرک و استاندارد ملی، وجود محصول یارانهای نفتی در محموله کشف شده را تایید کرده و مدیرعامل یک شرکت صادراتی را علاوه بر ضبط کالای قاچاق سوخت یارانهای، به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۴۶۱ میلیون ریال محکوم کرد.
وی ادامه داد: رای صادر شده پس از رسیدگی مجدد در شعبه تجدید نظر قاچاق کالا و ارز استان تایید و اجرای احکام اصفهان جریمه صادر شده جزای نقدی دولتی را به حساب خزانه وصول کرد.