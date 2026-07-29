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صدها معترض در واشنگتن دیسی راهپیمایی کردند و خواستار آن شدند که مقامات آمریکا حکم بازداشت صادرشده از سوی دادگاه کیفری بینالمللی علیه نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل را که به این شهر سفر کرده، اجرا کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ معترضانی که خواستار بازداشت نتانیاهو هستند با وجود باران شدید و حضور گسترده نیروهای امنیتی، به سمت کاخ سفید در حال حرکت هستند.
در بخش دیگری از اعتراضات، شماری از معترضان توانستند وارد لابی هتل فورسیزنز در جورجتاون شوند؛ جایی که نتانیاهو در حال صرف شام بود.
ویدئوها نشان میدهد معترضان تلاش میکنند خود را به رستورانی برسانند که نتانیاهو در آن غذا میخورد، اما نیروهای امنیتی آنها را بهزور بیرون میبرند. در تصاویر، شعارهایی مانند "بیبی، بیبی، نمیتونی قایم شی… داری نسلکشی میکنی" شنیده میشود.
دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۲۴ برای نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل حکم بازداشت صادر کرد و آن را بر پایهٔ اتهامات مربوط به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان جنگ نسلکشی اسرائیل در غزه اعلام کرد.