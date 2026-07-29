به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس فتا مازندران از اجرای پویش ملی «کلیک امن» از روز شنبه سوم مرداد در استان خبر داد و گفت: این پویش با هدف ارتقای سواد سایبری، افزایش آگاهی عمومی و کاهش قربانیان جرایم سایبری در سراسر کشور آغاز شده و با اجرای برنامه‌های آموزشی، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، تلاش می‌کند شهروندان را نسبت به تهدیدات فضای مجازی و شیوه‌های پیشگیری از آن آگاه‌تر کند.

سرهنگ داود صفاری زاده با اشاره به اهمیت نقش آگاهی عمومی در پیشگیری از جرایم سایبری افزود: بخش قابل توجهی از پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتا، ناشی از بی‌توجهی کاربران به هشدار‌های امنیتی و اعتماد به پیام‌ها، تماس‌ها و لینک‌های جعلی است.

وی افزود: مجرمان سایبری همواره با سوءاستفاده از مناسبت‌های مختلف، از جمله ایام اربعین حسینی، با طراحی سایت‌های جعلی، ارسال پیامک‌های فیشینگ، تماس‌های تلفنی فریبکارانه و انتشار آگهی‌های دروغین در فضای مجازی، درصدد سرقت اطلاعات شخصی و بانکی شهروندان هستند.

سرهنگ صفاری زاده تصریح کرد: شهروندان باید از کلیک روی لینک‌های ناشناس خودداری کرده و برای دریافت هرگونه خدمات اینترنتی، تنها از سامانه‌ها و درگاه‌های رسمی استفاده کنند. همچنین لازم است پیش از وارد کردن اطلاعات بانکی، از اصالت نشانی سایت و معتبر بودن درگاه پرداخت اطمینان حاصل کنند.

وی ادامه داد: در قالب پویش «کلیک امن»، مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی، تولیدات رسانه‌ای، محتوای آگاهی‌بخش، نشست‌های تخصصی و اقدامات فرهنگی در سراسر کشور اجرا خواهد شد تا با مشارکت مردم، سطح امنیت کاربران در فضای مجازی افزایش یابد.

رئیس پلیس فتا استان مازندران در پایان از عموم شهروندان خواست ضمن همراهی با پویش «کلیک امن»، توصیه‌های امنیتی پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت مواجهه با هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی، موضوع را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی policefata.ir و یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش کنند.