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مدیرعامل بیمه ایران گفت: بستهای جامع در سه بخش بیمه آتشسوزی، مسئولیت و حمل کالا ویژه موکب داران اربعین حسینی طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جباری گفت: در بخش بیمه آتشسوزی، پوششها متناسب با سرمایه، تجهیزات و اثاثیه موکبها از ۲ میلیارد تومان تا ۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛
وی افزود: همچنین در بخش بیمه مسئولیت، سقف تعهدات از ۵ دیه در ماه محرم تا ۱۵ دیه در ماههای حرام پیشبینی شده و در کنار آن، پوشش بیمه حمل کالا نیز برای حمایت از موکبداران و تسهیل خدماترسانی به زائران اربعین طراحی شده است.