به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان جویم گفت: حدود ۶۲ هکتار زمین ملی و دولتی برای اجرای هفت نیروگاه خورشیدی و چهار طرح دیگر با نیاز به ۱۸ هکتار زمین در دست اقدام است که در مجموع، تعداد طرح‌های شهرستان جویم به ۱۱ نیروگاه خورشیدی خواهد رسید.

نگهدار اولادحسین افزود: این زمین‌های برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری در چارچوب ضوابط قانونی واگذار شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویم بیان کرد: این طرح‌ها با ظرفیت حدود ۴۶ مگاوات، نقش موثری در تولید انرژی پاک، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و ایجاد اشتغال در منطقه خواهند داشت.