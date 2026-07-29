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حدود ۶۲ هکتار زمین ملی و دولتی برای ساخت هفت نیروگاه خورشیدی در شهرستان جویم واگذار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان جویم گفت: حدود ۶۲ هکتار زمین ملی و دولتی برای اجرای هفت نیروگاه خورشیدی و چهار طرح دیگر با نیاز به ۱۸ هکتار زمین در دست اقدام است که در مجموع، تعداد طرحهای شهرستان جویم به ۱۱ نیروگاه خورشیدی خواهد رسید.
نگهدار اولادحسین افزود: این زمینهای برای ساخت نیروگاههای خورشیدی و با هدف حمایت از سرمایهگذاری در چارچوب ضوابط قانونی واگذار شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویم بیان کرد: این طرحها با ظرفیت حدود ۴۶ مگاوات، نقش موثری در تولید انرژی پاک، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و ایجاد اشتغال در منطقه خواهند داشت.