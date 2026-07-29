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معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست برنامههای خود را در سفر به گیلان آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست، در بدو ورود، با حضور در ادارهکل حفاظت محیطزیست گیلان، از ماکت تالاب بینالمللی انزلی بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت، محدودهها و برنامههای مرتبط با حفاظت و احیای این تالاب ارزشمند قرار گرفت.
در ادامه، پیشجلسه کارگروه تالاب بینالمللی انزلی با حضور مدیرکل حفاظت محیطزیست استان گیلان، مشاور مدیرکل، معاونان و رؤسای ستادی عضو کارگروه در دفتر مدیرکل برگزار شد.
در این نشست، مهمترین محورهای دستور کار جلسه اصلی کارگروه تالاب بینالمللی انزلی، آخرین اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت و احیای تالاب، هماهنگیهای بینبخشی، روند اجرای طرحهای در دست اقدام و برنامههای پیشرو مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت تا با انسجام و هماهنگی بیشتر، زمینه تصمیمگیری مؤثر در جلسه رسمی کارگروه فراهم شود.
سفر معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست به گیلان با هدف بررسی میدانی روند اجرای برنامههای حفاظت و احیای تالاب بینالمللی انزلی، ارزیابی اقدامات دستگاههای مسئول و شرکت در جلسه کارگروه تالاب انزلی انجام شده است.