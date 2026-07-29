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معاون امور فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)، با تشریح برنامههای پیادهروی جاماندگان اربعین در شهرری، از ثبتنام بیش از ۷۰۰ موکب خبر داد و گفت: شعار اربعین ۱۴۰۵ «باید برخاست» انتخاب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام محسن عرفاتی در نشست خبری پیادهروی جاماندگان اربعین با اشاره به انتخاب شعار «باید برخاست» برای اربعین سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: این شعار برگرفته از مکتب عاشورا و فرهنگ مقاومت است؛ همانگونه که حضرت زینب(س) در مجلس یزید با وجود همه سختیها در برابر ظلم ایستاد و امام حسین(ع) نیز هدف قیام خود را مقابله با ستم و احیای حق قرار داد.
معاون امور فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) با بیان اینکه تاکنون بیش از ۷۰۰ موکب در سامانه خدمترسانی به زائران جاماندگان اربعین ثبتنام کردهاند، گفت: این حجم از مشارکت مردمی در شرایط اقتصادی کنونی بسیار ارزشمند است و نشاندهنده عشق و ارادت مردم به حضرت سیدالشهدا(ع) است.
عرفاتی ادامه داد: تاکنون ۱۱ کمیته اجرایی تشکیل شده و بیش از ۱۰۰ جلسه تخصصی برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم برگزار شده است که هر کمیته وظایف مشخصی را برعهده دارد.
تقویت فعالیتهای فرهنگی در مسیر جاماندگان
وی با تأکید بر لزوم تقویت محتوای فرهنگی در کنار خدمترسانی مواکب اظهار کرد: زائران باید علاوه بر بهرهمندی از خدمات، با توشهای معرفتی و اعتقادی این مسیر را به پایان برسانند.
عرفاتی گفت: امسال حدود ۸۰ موکب فرهنگی در مسیر فعال خواهند بود، همچنین برگزاری نماز جماعت در ۴۰ نقطه، ایجاد ۱۰ ایستگاه تبیینی و سخنرانی و مشارکت گسترده مساجد، مدارس و ادارات از جمله برنامههای فرهنگی پیشبینیشده برای مراسم امسال است.
وی افزود: در مجموع بیش از دو هزار موکب در مسیر پیادهروی از میدان امام حسین(ع) تهران تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به زائران خدمات ارائه خواهند کرد.
معاون امور فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) با اشاره به جایگاه زیارت حضرت عبدالعظیم(ع) در روایات تصریح کرد: در حدیثی صحیح از امام هادی(ع) آمده است که زیارت حضرت عبدالعظیم(ع) دارای ثواب و فضیلتی ویژه است و باید این روایت بیش از گذشته در رسانهها تبیین شود.
وی خاطرنشان کرد: پیادهروی نجف تا کربلا جایگاه والای خود را دارد، اما کسانی که امکان حضور در عراق را ندارند، نباید از فضیلت حضور در مراسم جاماندگان اربعین و زیارت حضرت سیدالکریم(ع) غافل شوند.
عرفاتی با اشاره به حضور بیش از چهار میلیون نفر در مراسم جاماندگان اربعین سال گذشته گفت: این اجتماع عظیم، پیام مهمی برای جهان اسلام دارد و دشمنان نیز از اثرگذاری این حرکت مردمی آگاه هستند.
پیشبینی تمهیدات گسترده برای حملونقل و خدماترسانی
وی درباره اقدامات اجرایی ستاد برگزاری مراسم نیز گفت: کمیتههای امنیت، حملونقل، مدیریت بحران، پشتیبانی، هماهنگی، بازرسی، اطلاعرسانی، فرهنگی و سایر بخشها با مسئولیت دستگاههای مختلف تشکیل شده و برنامهریزیهای لازم انجام شده است.
عرفاتی افزود: با بررسی نقاط ضعف سال گذشته، بهویژه در حوزه حملونقل، تدابیر لازم برای بازگشت زائران به شهرستانهای اطراف از جمله ورامین و قرچک اتخاذ شده و پیشبینی میشود امسال مشکل جدی در این بخش وجود نداشته باشد.
وی تأکید کرد: رسانهها باید با تولید آثار جذاب، مستند، فیلم و روایتهای تأثیرگذار، ابعاد فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی این مراسم را به تصویر بکشند تا پیام جهانی اربعین و جاماندگان سیدالشهدا(ع) بیش از پیش به جامعه منتقل شود.
برنامهریزی برای ۱۵۰ برنامه فرهنگی در آستان حضرت عبدالعظیم(ع)
عرفاتی با اشاره به برنامههای فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) در ایام اربعین اظهار کرد: تولید و نشر محتوای فرهنگی با محوریت اربعین، اطلاعرسانی مسیرهای پیادهروی و هدایت زائران از مهمترین برنامههای پیشبینی شده است و کمیته امور زائران آستان نیز مسئولیت تأمین امنیت، ساماندهی ورود و خروج و خدمترسانی به زائران را بر عهده دارد.
وی افزود: آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) در ماههای محرم و صفر میزبان حدود ۱۵۰ برنامه فرهنگی، مذهبی و معرفتی است که این حجم از برنامهها در میان بقاع متبرکه کمنظیر به شمار میرود.
معاون امور فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) ادامه داد: ویژهبرنامه شب اربعین از ساعت ۲۲ بهصورت رسمی در مصلای امام علی(ع) حرم آغاز میشود و تا صبح ادامه خواهد داشت. قرائت زیارت اربعین، تلاوت قرآن کریم، برنامههای حماسی، اقامه نماز جماعت، سخنرانی و حضور هیئتهای مذهبی از جمله بخشهای این مراسم خواهد بود.
آمادگی کامل کمیتههای اجرایی برای خدمترسانی
عرفاتی با بیان اینکه مواکب آستان در ضلعهای شرقی، جنوبی و غربی حرم و همچنین خارج از آستان به زائران خدمات ارائه خواهند کرد، گفت: با توجه به محدودیتهای تردد در برخی نقاط، محل استقرار مواکب و فضاهای اقامه نماز متناسب با جمعیت پیشبینی شده تا خدمترسانی به بهترین شکل انجام شود.
وی از برگزاری جلسات متعدد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی خبر داد و افزود: در حوزه انتظامی و راهنمایی و رانندگی نیز بر تسهیل تردد زائران، بهویژه با توجه به گرمای هوا، تأکید شده و برنامهریزیهای لازم برای مدیریت رفتوآمد انجام گرفته است.