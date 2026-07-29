مرحله دوم کارسوق ملی ریاضی مهرگان با حضور برگزیدگان سراسر کشور و استقبال بیش از چهار هزار دانش آموز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزش‌وپرورش استان گفت: مرحله دوم بیست‌وششمین دوره کارسوق ملی ریاضی مهرگان با حضور ۷۷۰ دانش‌آموز سمپادی برگزیده مرحله نخست، به‌صورت همزمان در ۱۰۰ حوزه آزمون در سراسر کشور برگزار شد و این رویدادشرایطی برای شناسایی، پرورش و هدایت استعداد‌های برتر ریاضی دانش‌آموزان فراهم کرد.

محمدرضا نظریان با اشاره به استقبال کم‌نظیر دانش‌آموزان از این رویداد علمی افزود: در مجموع بیش از چهار هزار دانش‌آموز از سراسر کشور در بیست‌وششمین دوره کار سوق ملی ریاضی مهرگان شرکت کردند که این میزان مشارکت، رکورد حضور دانش آموزان در دوره‌های برگزاری این رویداد ملی در طول ۲۶ سال گذشته را شکست.

وی ادامه داد:کارسوق ملی ریاضی مهرگان یکی از برنامه‌های اثرگذار در توسعه مهارت‌های تحلیلی، تقویت تفکر مسئله‌محور و کشف استعداد‌های برتر دانش‌آموزی است و حضور پررنگ دانش‌آموزان از سراسر کشور، نشان‌دهنده جایگاه این رویداد در میان علاقه‌مندان به علوم ریاضی است.

نظریان افزود: برگزیدگان مرحله دوم این دوره، در شهریورماه به‌صورت حضوری میهمان استان خواهند بود و در برنامه‌های آموزشی، مهارتی و تخصصی پیش‌بینی‌شده برای این رویداد ملی توسط اداره استعداد‌های درخشان اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان شرکت خواهند کرد.