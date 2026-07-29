در گرامیداشت هفته استان اردبیل، مراسم تجلیل از برگزیدگان مسابقات و فراخوان‌های بین‌المللی، ملی و استانی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل با عنوان آفرین‌واره برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل هم‌زمان با برنامه‌های هفته اردبیل، آیین «آفرین‌واره» با هدف تجلیل از کودکان و نوجوانانی که در جشنواره‌ها و فراخوان‌های ملی، بین‌المللی و استانی موفق به کسب رتبه شده‌اند در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل برگزار شد.

داریوش علومی معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اردبیل در حاشیه برگزاری آیین «آفرین‌واره» اظهار کرد: این برنامه با هدف تجلیل از کودکانی برگزار شد که در فراخوان‌ها و جشنواره‌های بین‌المللی، ملی و استانی موفق به کسب رتبه شده‌اند و تلاش کردیم هم‌زمان با هفته اردبیل از این سرمایه‌های فرهنگی قدردانی کنیم.

وی افزود: انعکاس موفقیت‌های کودکان و نوجوانان در چنین برنامه‌هایی، باعث می‌شود سایر کودکان نیز با ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی آشنا شده و برای حضور در این عرصه‌ها و کشف استعداد‌های خود ترغیب شوند.

علومی با بیان اینکه کودکان سرمایه‌های ارزشمند هر جامعه هستند، ادامه داد: برای ساخت آینده فرهنگی و اجتماعی اردبیل باید توجه ویژه‌ای به نسل کودک و نوجوان داشته باشیم، چراکه این نسل در آینده نقش‌آفرینان اصلی جامعه خواهند بود.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اردبیل با اشاره به نقش این مجموعه در شناسایی استعداد‌های کودکان گفت: کانون پرورش فکری فضایی فراهم می‌کند تا استعداد‌های کودکان در حوزه‌های مختلف فرهنگی، ادبی و هنری شناسایی و پرورش یابد.

وی افزود: تلاش ما این است که همراه کودکان و نوجوانان باشیم و از مسیر رشد آنها حمایت کنیم تا زمانی که به مراحل بالاتر تحصیلی و دانشگاهی می‌رسند، بتوانند اهداف خود را با توانمندی بیشتری دنبال کنند.

علومی با اشاره به آثار حضور کودکان در مراکز کانون بیان کرد: فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی کانون علاوه بر تقویت خلاقیت، موجب افزایش اعتمادبه‌نفس، مهارت ارتباطی، توانایی بیان و رشد اجتماعی کودکان می‌شود.

وی درباره برنامه‌های کانون برای دسترسی کودکان مناطق روستایی و عشایری به خدمات فرهنگی نیز گفت: فاصله جغرافیایی یکی از محدودیت‌هایی است که ممکن است حضور برخی کودکان این مناطق در برنامه‌های فرهنگی و جشنواره‌ها را کاهش دهد.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اردبیل افزود: برای کاهش این فاصله، کتابخانه‌های سیار کانون فعال هستند و ۶۵ روستای استان اردبیل تحت پوشش خدمات فرهنگی این کتابخانه‌ها قرار دارند تا کودکان این مناطق نیز بتوانند از برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، ادبی و هنری بهره‌مند شوند.

علومی خاطرنشان کرد: در جشنواره‌ها و فراخوان‌هایی که برگزار می‌شود، اگر کودکی از مناطق روستایی و عشایری موفق به کسب رتبه شود، تلاش می‌کنیم تقدیر از این کودکان در محل زندگی خودشان انجام شود تا علاوه بر قدردانی از استعداد‌های برتر، انگیزه سایر کودکان نیز برای حضور در فعالیت‌های فرهنگی افزایش یابد.

وی ادامه داد: معرفی این موفقیت‌ها می‌تواند الگویی برای دیگر کودکان باشد تا بدانند مسیر رشد و شکوفایی استعداد‌ها تنها محدود به شهر‌ها نیست و هر کودکی در هر منطقه‌ای می‌تواند فرصت دیده شدن داشته باشد.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اردبیل در پایان گفت: کانون هر روز میزبان کودکانی است که علاقه‌مند به یادگیری، تجربه فعالیت‌های فرهنگی و کشف توانمندی‌های خود هستند و تلاش می‌کنیم این مسیر را برای آنها هموارتر کنیم.