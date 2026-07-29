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مدیر عامل بانک سپه استان گفت: برای تسهیل امور ارزآوران و زائران اربعین، مهلت ارائه ارز برای مراسم اربعین در سه شعبه منتخب استان تا ۱۲ مردادماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،دانیالی افزود: بر اساس این تصمیم، زائرانی که دارای ارز مازاد هستند، میتوانند پس از اتمام برنامه، ارز اضافی خود را به بانک بازگردانده و معادل ریالی آن را با نرخ معتدل و مصوب دریافت کنند.
وی گفت:کارگزاریها و شعب منتخب موطب هستند حداکثر ظرفیتهای خود را برای پاسخگویی به نیازهای زائران و تسهیل فرآیند بازگشت ارز مازاد به کار بگیرند.