استان مرکزی در پنج‌شنبه و جمعه هشتم و نهم مرداد، به علت خیزش و انتقال گردوخاک با کاهش کیفیت هوا همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در توصیف شرایط جوی پیش رو گفت: بر اساس بررسی‌ها دردو روز آینده به دلیل تداوم جریانات شرقی و وزش باد در مناطق بیابانی مرکزی کشور و بخش‌هایی از استان مرکزی شرایط برای خیزش و انتقال گردوخاک از این مناطق به استان و همچنین خیزش گردوخاک محلی از مناطق مستعد استان، به‌ویژه نواحی حاشیه تالاب میقان فراهم است.

همچنین، هشدار سطح زرد شماره ۲۵ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص کاهش کیفیت هوا و دید افقی به دلیل وقوع پدیده گردوخاک در برخی از ساعات (به ویژه ساعات عصر و ساعات اولیه شب) در روز‌های آتی تا روز پنجشنبه معتبر است.