به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی بازیکنان دعوت شده به نهمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی آقایان اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن به شرح زیر است؛

فاضل اتراچالی، رضا میرباقری، امیررضا علی اکبری، امید خجسته، علی عیوضی، معین نبی بخش، محمدرضا شادلو، ابوالفضل نوریان، علیرضا میرزاییان، امیرمحمد ظفردانش، علی صمدی، امیرحسین بسطامی، امیرحسین اجلالی، میلاد مهاجر، حیدر علی اکرامی، امیرحسین تقی پور

سرپرست تیم و مدیر فنی: عباد دلیری

سرمربی: نواب تازه قلعه

مربی: جوا‌د موسوی نسب، سامان نورمحمدی

مربی بدنساز: بهنام محمدی

نهمین اردوی تیم ملی آقایان ۷ تا ۱۸ مرداد در آکادمی ملی المپیک برگزار می‌شود.