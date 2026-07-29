ایجاد ۳۶۰۰ فرصت شغلی جدید برای مددجویان کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد از هدفگذاری برای ایجاد ۳ هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی با اعتبار ۹۲۰ میلیارد تومان در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علیاصغر قلیپور، مدیرکل کمیته امداد استان به مناسبت روز کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای، با تشریح برنامهها و اقدامات کمیته امداد در حوزه اشتغال و توانمندسازی مددجویان گفت: یکی از مهمترین اهداف این نهاد، حمایت از کارآفرینی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای خانوادههای تحت حمایت است. قلیپور، با اشاره به برنامههای اشتغال کمیته امداد در سال جاری افزود: برای سال ۱۴۰۵، ایجاد ۳ هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی با اختصاص ۹۲۰ میلیارد تومان اعتبار هدفگذاری شده که از ابتدای سال تاکنون ۴۰۰ فرصت شغلی با اعتبار ۴۶ میلیارد تومان برای مددجویان ایجاد شده است. مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه توسعه آموزشهای مهارتی نقش مهمی در پایداری اشتغال دارد، ادامه داد: ۴۵۰۰ مورد آموزش مهارتآموزی، مهارت نوجوانان و پایدارسازی اشتغال نیز در سال جاری در دستور کار قرار دارد تا زمینه ورود مددجویان به بازار کار و ایجاد کسبوکارهای پایدار فراهم شود. قلیپور همچنین با اشاره به عملکرد سال گذشته این نهاد در حوزه اشتغال گفت: سال گذشته ۳ هزار و ۲۰ مورد تسهیلات اشتغال به ارزش ۴۶۵ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای اشتغال مددجویان پرداخت شد که نقش مؤثری در ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش درآمد خانوارهای تحت حمایت داشته است. وی با تأکید بر نظارت مستمر بر اجرای طرحهای اشتغالزایی افزود: راستیآزمایی طرحهای اجراشده توسط کارشناسان این نهاد و بازرسان دفتر مرکزی و کشوری بهصورت میدانی انجام شده و نتایج نشان میدهد بیش از ۹۵ درصد این طرحها با موفقیت اجرا شده و صحت اجرای آنها تأیید شده است. مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: این میزان موفقیت، بیانگر اثربخشی تسهیلات پرداختی، دقت در فرآیند نظارت و همراهی مددجویان در اجرای طرحهای اشتغال است و نشان میدهد بخش عمده طرحهای ایجادشده به اشتغال پایدار و درآمدزایی برای خانوادههای تحت حمایت منجر شده است. قلیپور توسعه مشاغل نوین و درآمدزا را از اولویتهای کمیته امداد عنوان کرد و گفت: اجرای طرحهای پنلهای خورشیدی بهعنوان یکی از برنامههای مهم این نهاد در حوزه اشتغال، با هدف ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود با بهرهگیری از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر، زمینه اشتغال و خودکفایی بیشتر خانوادههای تحت حمایت فراهم شود. وی اضافه کرد: کمیته امداد با حمایت از طرحهای اشتغالزایی، توسعه آموزشهای مهارتی، پرداخت تسهیلات، اجرای طرحهای نوآورانه از جمله نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس و برپایی نمایشگاههای تولیدات مددجویان، مسیر توانمندسازی اقتصادی مددجویان را با جدیت دنبال میکند تا خانوادههای تحت حمایت به درآمد پایدار و استقلال اقتصادی دست یابند. قلیپور همچنین با اشاره به نقش شبکه بانکی در تحقق برنامههای اشتغالزایی کمیته امداد، ضمن قدردانی از همراهی بانکها، از بانکهای عامل خواست با توجه به محرومیت استان، همکاری بیشتری در پرداخت بهموقع تسهیلات اشتغال به مددجویان داشته باشند.