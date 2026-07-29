مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از مهار بخش عمده آتش‌سوزی تالاب هورالعظیم خبر داد و گفت: به دلیل صعب‌العبور بودن بخشی از منطقه، عملیات اطفا و خنک‌سازی در نقاط باقی‌مانده همچنان ادامه دارد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از مهار بخش عمده آتش‌سوزی در بخش شمالی تالاب هورالعظیم خبر داد و اعلام کرد عملیات اطفا و خنک‌سازی در بخش‌های باقی‌مانده همچنان ادامه دارد.

محمدجواد اشرفی افزود: بخش قابل توجهی از محدوده‌های درگیر آتش خاموش شده است، اما در یکی از نقاط به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه و نبود امکان دسترسی نیرو‌های عملیاتی، حریق همچنان ادامه دارد.

وی افزود: از نخستین ساعات وقوع آتش‌سوزی، عملیات اطفا با استفاده از ۶ دستگاه خودروی آتش‌نشانی آغاز شد و آتش در تمامی نقاطی که دسترسی زمینی وجود داشت، مهار شده است.

اشرفی با اشاره به اعزام تجهیزات بیشتر گفت: هماهنگی برای اعزام ۲ خودروی آتش‌نشانی مجهز با توان عملیاتی بالاتر انجام شده و پیش‌بینی می‌شود با ورود این تجهیزات، عملیات مهار کامل و خنک‌سازی مناطق درگیر طی ساعات آینده به پایان برسد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان تأکید کرد: پایش منطقه تا مهار کامل آتش ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، علت دقیق آتش‌سوزی هنوز در دست بررسی است، اما شواهد اولیه احتمال منشأ انسانی و عمدی بودن حریق را تقویت می‌کند.

آتش سوزی از ظهر دیروز ۶ مردادماه در شمال تالاب هورالعظیم آغاز شده است.