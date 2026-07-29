رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با اشاره به تداوم روند موفق خرید تضمینی گندم در استان، از تحویل بیش از ۲۸۴ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به مراکز دولتی و خصوصی خبر داد و تأکید کرد که شهرستان‌های بوکان، میاندوآب، چهاربرج، باروق و نقده کانون‌های اصلی تولید و تحویل این محصول راهبردی هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمدرضا اصغری افزود: از ابتدای فصل برداشت در تیرماه، روند خرید تضمینی با سرعت و نظم مطلوبی در سراسر استان در حال انجام است و مشارکت گسترده گندم‌کاران نشان‌دهنده تحقق پیش‌بینی‌ها برای تولید مناسب محصول در سال زراعی جاری است.

بوکان در صدر جدول تولیدکنندگان گندم

وی با اشاره به عملکرد برتر شهرستان‌های جنوبی استان، افزود: شهرستان بوکان با تحویل حدود ۶۰ هزار تن گندم، پیشتاز استان است و پس از آن، مجموع شهرستان‌های میاندوآب، چهاربرج و باروق با بیش از ۳۵ هزار تن و شهرستان نقده با ۳۴ هزار تن، بیشترین سهم را در تحویل محصول و کمک به امنیت غذایی کشور بر عهده دارند.

ظرفیت یک میلیون تنی ذخیره‌سازی در استان

اصغری در خصوص زیرساخت‌های مهیا شده برای فرآیند خرید، تصریح کرد: شبکه تعاون روستایی با ۴۴ مرکز خرید تخصصی و مجموع ۷۲ مرکز فعال در سراسر استان، گندم کشاورزان را بدون هیچ‌گونه محدودیت تحویل می‌گیرند. وی خاطرنشان کرد: با ارتقای ظرفیت سیلو‌های استان به بیش از یک میلیون تن، تمامی زیرساخت‌های لازم برای دریافت، حمل و نگهداری فراهم بوده و کشاورزان هیچ‌گونه نگرانی بابت ظرفیت مراکز خرید نخواهند داشت.

پرداخت مطالبات بر مبنای نرخ مصوب

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در پایان با یادآوری قیمت‌های مصوب، بیان کرد: طبق سیاست‌های حمایتی شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی، بهای هر کیلوگرم گندم در سال جاری ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است و پرداخت مطالبات گندم‌کاران بر همین اساس و با اولویت در حال پیگیری است.

گفتنی است، بخش عمده‌ای از این محصول از طریق مراکز اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی، سیلو‌های بخش خصوصی و کارخانه‌های آرد استان جمع‌آوری و برای ذخیره‌سازی به مراکز هدف منتقل می‌شود.