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محمد خالو چاهستانی کارمند ۴۴ ساله دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان جان تازهای به سه بیمار نیازمند بخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس واحد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: پس از خونریزی مغزی و اعلام مرگ مغزی، با رضایت خانواده محمد خالو چاهستانی اعضای بدنش به سه بیمار نیازمند اهدا شد.
محمود حسین پور افزود: محمد خالو از کارکنان کلینیک هرمز دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، پس از بروز سردردهای شدید به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل و بستری شد.
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وی گفت: باوجود تلاش بیوقفه پزشکان و کادر درمان، خونریزی مغزی امانش نداد و روز شنبه سوم مردادماه، مرگ مغزی وی تأیید شد.
حسین پور افزود: سه عضو کلیهها و کبد این همکار به بیماران نیازمند اهدا شد.