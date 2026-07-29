به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس واحد اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: پس از خونریزی مغزی و اعلام مرگ مغزی، با رضایت خانواده محمد خالو چاهستانی اعضای بدنش به سه بیمار نیازمند اهدا شد.

محمود حسین پور افزود: محمد خالو از کارکنان کلینیک هرمز دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، پس از بروز سردرد‌های شدید به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل و بستری شد.

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وی گفت: باوجود تلاش بی‌وقفه پزشکان و کادر درمان، خونریزی مغزی امانش نداد و روز شنبه سوم مردادماه، مرگ مغزی وی تأیید شد.

حسین پور افزود: سه عضو کلیه‌ها و کبد این همکار به بیماران نیازمند اهدا شد.