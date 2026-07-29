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روابط عمومی ارتش در استان فارس با صدور اطلاعیهای از شناسایی و بازگشت پیکر مطهر امیر سرتیپ دوم خلبان «مجید کاظمی» خبر داد ، خلبان دلاوری که در عملیات شجاعانه بمباران پایگاه «العدید» آمریکا به مقام رفیع شهادت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پیکر مطهر شهید امیر سرتیپ دوم خلبان «مجید کاظمی» که در عملیات متهورانه بمباران پایگاه «العدید» آمریکا به مقام رفیع شهادت نائل شده بود، جمعه ۹ مرداد پس از اقامه نماز جمعه در شیراز تشییع خواهد شد.
امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، از خلبانان شجاع ناوگان سوخو ۲۴ یازدهم اسفند پارسال و در جریان حمله تلافی جویانه به پایگاه العدید در قطر به شهادت رسیده بود.
پیکر مطهر شهید امیر سرتیپ دوم خلبان «مجید کاظمی» پس از انجام آزمایشهای تخصصی و بررسی DNA شناسایی شد.
یازدهم اسفند پارسال، دو فروند بمبافکن سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخی قاطع به تجاوزات دشمن، از پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برخاستند. این عقابهای تیزپرواز با عبور از سدهای دفاعی و راداری پیشرفته دشمن، ضربات سنگینی بر پیکره پایگاه نظامی العدید آمریکا وارد آوردند. در مسیر بازگشت از این عملیات غرورآفرین، این جنگندهها هدف پدافند دشمن قرار گرفته و خلبانان دلاور آن به درجه رفیع شهادت نائل شدند.
روابط عمومی ارتش در فارس اعلام کرد : تلاشها برای تعیین وضعیت سایر خلبانان حاضر در این عملیات از سوی نهادهای مربوطه در جریان است و هرگونه اطلاعات جدید، به اطلاع عموم ملت شریف ایران خواهد رسید.