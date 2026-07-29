سید مهران موسوی که سال گذشته از آلومینیوم جدا شده بود، به اراک بازگشت تا زیر نظر پیروز قربانی به بازی ادامه بدهد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، محمد محمدی که پس از حضور در راس مدیریت باشگاه آلومینیوم اراک تصمیم به انتخاب پیروز قربانی به‌عنوان سرمربی جدید این تیم گرفت، اکنون با نخستین بازیکن برای حضور در ایرالکو به توافق نهایی دست یافت تا اراکی‌ها هم رسما کارشان را در نقل و انتقالات شروع کنند.

سید مهران موسوی که سال گذشته از آلومینیوم جدا شده و راهی تیم فجر شهید سپاسی شیراز بود، دوباره به اراک بازگشت تا مثل فصل قبل زیر نظر پیروز قربانی به بازی ادامه بدهد.

این بازیکن که سابقه بازی برای فولاد خوزستان، پیکان، فجر سپاسی، راه‌آهن تهران و ... را در کارنامه دارد، پیش از این هم طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ برای آلومینیوم اراک به میدان رفته بود که دوباره قرارداد جدیدی با این باشگاه امضاء کرد.

موسوی طی فصل اخیر ۲۱ بازی برای فجر انجام داد که در کنار عملکرد موثر در خط دفاعی، یک گل زد و دو گل دیگر را پایه‌گذاری کرد و پیش از آن هم طی دوران حضور سه ساله‌اش در آلومینیوم اراک ۸۶ بار به میدان رفته و آمار چهار گل و یک پاس گل را به ثبت رسانده بود.