پهلوان پرورش دهنده ماهی قزل آلا در روستای گردشگری اسفیدان بجنورد هست که پرورش ماهی قزل آلا را از سال ۹۴ در این روستا شروع کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، توسعه صنعت شیلات در خراسان شمالی، علاوه بر اشتغالزایی و رونق اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در تامین پروتئین مورد نیاز جامعه ایفا کند.

مدیر امور شیلات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: بیش از ۸۰ درصد مصرف ماهی از نوع قزل آلا است و این نوع ماهی بیشتر بازار پسند است.

جواد شریفی تعداد واحد تولید ماهیان سردآبی را نیز ۹۱ واحد عنوان کرد و گفت: پیش بینی می‌شود امسال حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تن ماهی سردآبی تولید شود.

شریفی تصریح کرد: توسعه صنعت شیلات در خراسان شمالی، علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در تامین پروتئین مورد نیاز جامعه ایفا کند.

وی اظهارکرد: گونه‌های قزل‌آلا، کپور، آمور و فیتوفاگ بیشترین سهم تولید ماهی در استان را به خود اختصاص داده‌اند و در مجموع حدود ۲۰۰ بهره بردار در حوزه شیلات استان فعالیت می‌کنند.

وی گفت: شهرستان‌های شیروان، بجنورد و اسفراین بیشترین سهم در فعالیت‌های شیلاتی استان را دارند و کمترین بهره‌برداران مربوط به شهرستان راز و جرگلان هستند.

مدیر امور شیلات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: سرانه مصرف ماهی در استان حدود ۷.۱ کیلوگرم است که نسبت به میانگین کشوری با رقم ۱۳ کیلوگرم، فاصله قابل توجهی دارد.