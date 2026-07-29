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به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام هم اکنون ۳۵ هزار خودرو در پارکینگ اربعین پارک شده است و تا پارک ۱۰ هزار خودرو دیگر ظرفیت وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رضا دارابی با اشاره به تکمیل ۷۵ درصدی پارک خودروها در پارکینگ اربعین، گفت: با احتساب پارکینگهای بخش خصوصی در پایانه مرزی و شهر مهران تاکنون حدود ۱۰۰ هزار خودرو در شهرستان مهران پارک شده است و ظرفیت پارک بیش از ۵۰ هزار خودرو دیگر هم وجود دارد.
فرماندار مهران گفت: تمامی پارکینگهای تعیینشده در شهر مهران برای ارائه خدمات به زائران آماده هستند و در حال حاضر هیچگونه معضل یا مشکل پیشبینینشدهای در زمینه اسکان، توقف خودروها و مدیریت ترددها وجود ندارد.
وی با تأکید بر ظرفیتهای موجود، افزود: پارکینگ بزرگ اربعین مهران همچنان دارای ظرفیت پذیرش خودروهای زائران است و با برنامهریزی دقیق، این مرکز میتواند حجم بالای خودروهای ورودی را به خوبی مدیریت کند.
وی تصریح کرد: از زائران درخواست شده است تا برای مدیریت بهتر ترددها، از ظرفیتهای مشخصشده و پارکینگهای رسمی استفاده کنند.
براساس آخرین آمار، خودروگاههای شماره یک و دو اربعین مهران اکنون به حدود ۷۵ درصد ظرفیت خود رسیدهاند و تاکنون بیش از ۳۵ هزار دستگاه خودرو پس از پایش، کنترلهای ترافیکی و ساماندهی در این محوطهها جای گرفتهاند؛ این حجم از ورود خودروها نشان میدهد که موج اصلی سفرهای اربعینی در حال شکلگیری است و مدیریت ظرفیت پارکینگها در روزهای آینده اهمیت دوچندانی خواهد داشت.
در کنار خودروگاههای شماره یک و دو، بیش از ۱۵۰ خودروگاه خصوصی نیز در اطراف شهر مهران، پایانه مرزی و مسیرهای دسترسی فعال شدهاند تا بخشی از بار ترافیکی روزهای پرتردد را مدیریت کنند؛ این ظرفیت گسترده نشان میدهد که مدیریت اربعین در مهران تنها محدود به مرز نیست؛ بلکه از ورودیهای شهر تا محل توقف خودروها و مسیرهای منتهی به پایانه را در بر میگیرد.
بر اساس نرخ مصوب ستاد مرکزی اربعین، هزینه توقف خودرو در خودروگاههای رسمی به ازای هر ۲۴ ساعت ۶۰ هزار تومان تعیین شده است و تیمهای نظارتی روند اجرای این نرخ را به صورت مستمر پایش میکنند تا از دریافت مبالغ خارج از ضابطه جلوگیری شود.