پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: هدف نهایی همه برنامههای حوزه منابع انسانی، افزایش کیفیت آموزشی، توزیع عادلانه نیرو و تقویت فرصتهای برابر برای دانشآموزان در سراسر کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی باقرزاده در نشست ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان البرز افزود: کیفیت در آموزشوپرورش زمانی معنا پیدا میکند که خروجی آن در رفتار، مسئولیتپذیری، قانونمداری و توانمندی دانشآموختگان قابل مشاهده باشد.
وی بیان داشت: هدف نهایی همه برنامههای حوزه منابع انسانی، افزایش کیفیت آموزشی، توزیع عادلانه نیرو و تقویت فرصتهای برابر برای دانشآموزان در سراسر کشور است.
وی خاطرنشان کرد: هر تصمیم اداری در نهایت باید به بهبود کیفیت آموزشی و افزایش عدالت در دسترسی مدارس به نیروی انسانی منجر شود.
باقرزاده یادآورشد: منشأ همه تحولات، آموزش و پرورش است و اگر به دنبال توسعه پایدار هستیم، باید یک نهضت ملی بازگشت به مدرسه را در کشور شکل دهیم که معلمان در این راه مسیولیت سنگینی بر دوش دارند.
وی ادامه داد: باید مدرسه به کانون اصلی تربیت، یادگیری، مسئولیتپذیری و پرورش سرمایه انسانی تبدیل شود و تمامی برنامهریزیها در این مسیر سازماندهی شود.
وی اظهارکرد: تحول در نظام تعلیم و تربیت بدون بازآفرینی فرآیندهای یاددهی و یادگیری محقق نخواهد شد.
رئیس مرکز منابع انسانی و اموراداری وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: منظور از ساماندهی، تخصیص بهینه و عادلانه منابع محدود به فعالیتهای مطلوب است بهگونهای که این منابع در خدمت افزایش کیفیت آموزشی و کاهش نابرابری میان مدارس و مناطق قرار گیرد.
باقر زاده تاکید کرد: پیش بینی میشود که در آغاز سال تحصیلی، با بحران عمومی نیروی انسانی مواجه نخواهیم بود؛ هرچند ممکن است در برخی مناطق یا رشتهها کمبودهایی وجود داشته باشد که با استفاده از ظرفیت استانها و مدیریت منطقهای قابل جبران است.