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معاون هنری و امور سینمایی اداره کل از تولید قطعه موسیقی باکلام «شهید» با هدف بزرگداشت مقام مادران شهدا و با حمایت این اداره کل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون هنری و امور سینمایی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران، در جمع خبرنگاران از تولید و حمایت ویژه این اداره از قطعه موسیقی ارزشمند باکلام با عنوان «شهید» با رویکردی نوآورانه خبر داد.
روح الله ایرانمهر با اشاره به اهمیت پرداخت هنری به ایثار و شهادت، افزود: این اثر با هدف تجلیل از مادران شهدا و روایتگری به یاد آنها تولید شده است.
وی ادامه داد: این قطعه موسیقی که با عنوان «شهید» تولید شده، کاری است از «علی کوزه گری» به عنوان خواننده، با شعری از «حمید محمدی» و تنظیم «سبحان ولیپور». فضای این اثر بر پایه همدلی، عاطفه و انتقال حس حضور مادرانه در کنار یاد شهدا شکل گرفته است.
معاون هنری و امور سینمایی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران در ادامه با تأکید بر حمایت از تولیدات فاخر هنری افزود: این اثر به زودی پس از مراحل نهایی تولید، برای پخش از شبکههای استانی و ملی و همچنین انتشار در بستر فضای مجازی معرفی خواهد شد.
ایرانمهر گفت: این طرح در راستای سیاستهای حمایتی این اداره کل از هنرمندان بومی و تولید محتوای ارزشمند در حوزه دفاع مقدس انجام شده است.