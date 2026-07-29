به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون هنری و امور سینمایی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران، در جمع خبرنگاران از تولید و حمایت ویژه این اداره از قطعه موسیقی ارزشمند باکلام با عنوان «شهید» با رویکردی نوآورانه خبر داد.

روح الله ایرانمهر با اشاره به اهمیت پرداخت هنری به ایثار و شهادت، افزود: این اثر با هدف تجلیل از مادران شهدا و روایتگری به یاد آنها تولید شده است.

وی ادامه داد: این قطعه موسیقی که با عنوان «شهید» تولید شده، کاری است از «علی کوزه گری» به عنوان خواننده، با شعری از «حمید محمدی» و تنظیم «سبحان ولیپور». فضای این اثر بر پایه همدلی، عاطفه و انتقال حس حضور مادرانه در کنار یاد شهدا شکل گرفته است.

معاون هنری و امور سینمایی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران در ادامه با تأکید بر حمایت از تولیدات فاخر هنری افزود: این اثر به زودی پس از مراحل نهایی تولید، برای پخش از شبکه‌های استانی و ملی و همچنین انتشار در بستر فضای مجازی معرفی خواهد شد.

ایرانمهر گفت: این طرح در راستای سیاست‌های حمایتی این اداره کل از هنرمندان بومی و تولید محتوای ارزشمند در حوزه دفاع مقدس انجام شده است.