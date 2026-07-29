فرماندار دشت‌آزادگان با اشاره به آمادگی کامل مرز چذابه برای تردد زائران اربعین حسینی، از گسترش زیرساخت‌های عمرانی، بهداشتی و خدماتی و استقرار ۴۰۰ موکب در این مرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدقاسم موسوی در مرز چذابه با تسلیت ایام سوگواری و عزای سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالحسین علیه‌السلام ضمن ابراز خرسندی از توفیق خدمت به زائران، بر اهمیت آمادگی مرزهای کشور در ایام اربعین تاکید کرد.

وی اظهار کرد: به دنبال پیگیری‌های مستمر و جلسات منظم ستاد اربعین و همچنین با حمایت‌های استاندار خوزستان، زیرساخت‌های مرز چذابه برای تسهیل تردد زائران از ایران و کشورهای همسایه به طور چشمگیری بهبود یافته است.

موسوی با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش خدمات شهری و پشتیبانی افزود: به منظور رفاه حال زائران، پارکینگ مرز چذابه با مساحتی بالغ بر ۹۰ هکتار جهت جایگذاری بیش از ۶۰ هزار خودرو آماده شده است.

وی ادامه داد: همچنین تجهیز این پارکینگ و مسیرهای تردد به سایه‌بان‌ها، سیستم‌های مه‌پاش و روشنایی مناسب، از جمله اقداماتی است که در راستای تسهیل در تردد زائران انجام شده است.

فرماندار دشت آزادگان همچنین با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و خدماتی در مرز چذابه بیان کرد: موکب هایی که در مرز چذابه مستقر هستند با شکوه تمام در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

وی با دعوت از زائران برای انتخاب مرز چذابه به دلیل تردد روان و زیرساخت‌های مطلوب خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود در روزهای آتی، شاهد افزایش حضور اتباع کشورهای همسایه در این مرز باشیم که تمامی مقدمات لازم برای استقبال از آنها فراهم شده است.

مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان مهمترین گذرگاه‌های زمینی تردد زائران اربعین به شمار می‌روند. تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار زائر اربعین از این ۲ مرز تردد داشته اند.

مرز شلمچه یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های رسمی ایران و عراق در استان خوزستان است که در ایام اربعین از مبادی اصلی تردد زائران به شمار می‌رود، فاصله این مرز تا اهواز حدود ۱۴۵ کیلومتر است.

مرز چذابه نیز از گذرگاه‌های مهم خوزستان در مرز ایران و عراق است که هر سال در اربعین پذیرای شمار زیادی از زائران می‌شود، فاصله این مرز تا اهواز در کوتاه‌ترین مسیر حدود ۱۴۲ کیلومتر است.