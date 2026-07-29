پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان شهریارگفت: در پی گزارشهای بهموقع مردمی و اقدامات فنی مأموران کلانتری ۱۶ اندیشه، باندی که با تظاهر به مأمور بودن قصد اخاذی از مردم شهریار را داشتند، پیش از آنکه بتوانند به اهداف خود برسند به دام پلیس افتادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ میر محمدرضا موسوی فرمانده انتظامی شهریار اظهار کرد: در پی وصول اخبار و گزارشهای مردمی مبنی بر فعالیت باندی که با جعل عنوان مأموران انتظامی و با ادعای نفوذ در سازمانها در حوزه شهرستان مراجعه و از مردم اخاذی میکردند، بررسی موضوع در دستور مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۶ اندیشه با انجام اقدامات فنی ۲ متهم را شناسایی و با هماهنگی قضائی متهمان را در حین اخاذی شهروندان دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان شهریار بیان کرد: متهمان دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.