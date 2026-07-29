پایان فعالیت باندهای جعل عنوان در شهریار؛ متهمان در حین اخاذی دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان شهریارگفت: در پی گزارش‌های به‌موقع مردمی و اقدامات فنی مأموران کلانتری ۱۶ اندیشه، باندی که با تظاهر به مأمور بودن قصد اخاذی از مردم شهریار را داشتند، پیش از آنکه بتوانند به اهداف خود برسند به دام پلیس افتادند.