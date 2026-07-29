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کاروان دانشآموزی «سفیران قائد شهید» آذربایجان غربی وارد شهر نجف اشرف و در موکب مدرسه «سید علوی» مستقر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کاروان دانشآموزی «سفیران قائد شهید» بآذربایجان غربی پس از عبور از مرز خسروی، وارد شهر نجف اشرف شد و در موکب مدرسه «سید علوی» مستقر شد.
کاروان دانشآموزی «سفیران قائد شهید» متشکل از منتخبان قرآنی استان، در ادامه سفر معنوی خود به عتبات عالیات، با ورود به شهر نجف اشرف، در موکب مدرسه «سید علوی» اسکان یافت.
اعضای این کاروان در نخستین ساعات حضور خود در نجف، با حضور در حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، ضمن زیارت بارگاه نورانی مولای متقیان، با آرمانهای بلند ولایت، ایثار و شهادت تجدید عهد کردند.
برگزاری محفل جمعخوانی قرآن کریم، ویژهبرنامههای قرآنی، نشستهای معرفتی و برنامههای فرهنگی از جمله برنامههایی است که برای مدت حضور کاروان در شهر نجف اشرف پیشبینی شده است.
دانشآموزان سفیران قائد شهید پس از بهرهمندی از فضای معنوی نجف و شرکت در این برنامهها، خود را برای حضور در مسیر پیادهروی اربعین حسینی و آغاز «مشایه» به سوی کربلای معلی آماده خواهند کرد تا در بزرگترین اجتماع عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) حضور یابند.
این کاروان با هدف تعمیق معارف قرآنی، تقویت هویت دینی و ترویج فرهنگ عاشورا و اربعین، برای دومین سال متوالی به همت ادارهکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی راهی عتبات عالیات شده است.