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۱۴ داور کاراته کشورمان برای قضاوت در رقابتهای آسیای میانه که به میزبانی قزاقستان برگزار میشود، عازم این کشور شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای کاراته آسیای میانه ۱۰ تا ۱۳ مرداد به میزبانی قزاقستان برگزار خواهد شد و ۱۴ داور کشورمان در دو بخش آقایان و بانوان، قضاوت این مسابقات را بر عهده خواهند داشت.
در بخش مردان، اکبر دهقان، رضا توپی، سید محمد زمانی، مرتضی علامهروشن، سعید کیانیفر، جعفر ناصری، محمد قموشی و ابوالفضل جانقربان به عنوان داور در این رقابتها حضور دارند. همچنین نرگس افضلی، رزدا ضیا شهابی، نسرین روستازاده، معصومه روستازاده و شهناز کریمیان نیز در بخش بانوان صبح امروز عازم قزاقستان شدند.
لیلا جعفری، مسئول داوران بخش بانوان و عضو شورای داوران آسیای میانه، نیز شنبه به جمع سایر داوران اعزامی اضافه خواهد شد.
داوران اعزامی پیش از آغاز مسابقات، در کلاس توجیهی ویژه داوران شرکت می کنند و پس از آن، قضاوت رقابتهای آسیای میانه را بر عهده خواهند گرفت.