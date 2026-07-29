به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کاراته آسیای میانه ۱۰ تا ۱۳ مرداد به میزبانی قزاقستان برگزار خواهد شد و ۱۴ داور کشورمان در دو بخش آقایان و بانوان، قضاوت این مسابقات را بر عهده خواهند داشت.

در بخش مردان، اکبر دهقان، رضا توپی، سید محمد زمانی، مرتضی علامه‌روشن، سعید کیانی‌فر، جعفر ناصری، محمد قموشی و ابوالفضل جان‌قربان به عنوان داور در این رقابت‌ها حضور دارند. همچنین نرگس افضلی، رزدا ضیا شهابی، نسرین روستازاده، معصومه روستازاده و شهناز کریمیان نیز در بخش بانوان صبح امروز عازم قزاقستان شدند.

لیلا جعفری، مسئول داوران بخش بانوان و عضو شورای داوران آسیای میانه، نیز شنبه به جمع سایر داوران اعزامی اضافه خواهد شد.

داوران اعزامی پیش از آغاز مسابقات، در کلاس توجیهی ویژه داوران شرکت می کنند و پس از آن، قضاوت رقابت‌های آسیای میانه را بر عهده خواهند گرفت.