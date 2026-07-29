به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس کل دادگستری گلستان در جلسه اعضای جدید هیئت مدیره پتروشیمی شهید رئیسی گلستان، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع موانع حقوقی این طرح گفت: همه موانع حقوقی طرح پتروشیمی گلستان برطرف شده و در حال حاضر هیچ مانع حقوقی بر سر راه اجرای این طرح وجود ندارد.

حیدر آسیابی با بیان اینکه با رفع موانع حقوقی، زمینه برای آغاز عملیات اجرایی فراهم شده، افزود: در جلسه امروز، اعضای جدید هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی اعلام کردند عملیات تجهیز کارگاه و اجرای این طرح از نیمه دوم امسال آغاز خواهد شد.

وی تأکید کرد: هر چند بخش اجرایی در حیطه وظایف دادگستری استان نیست، اما برای احقاق حقوق مردم و کمک به توسعه استان گلستان، هرجا نیاز به حضور دادگستری برای پیشبرد برنامه‌های این طرح وجود داشته باشد، ورود می‌کنیم.

پتروشیمی گلستان یکی از ابرطرحهای استان است که سال ۱۴۰۰ با دستور رئیس قوه قضائیه در سفر استانی به گلستان، دادگستری استان ورود کرد و پس از یک ماراتن حقوقی پیچیده، تکمیل طرح این شرکت به هلدینگ خلیج فارس سپرده شد.