به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، خواستار برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت ناترازی احتمالی گاز در فصل زمستان شد و بر تشکیل نشست هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای تعیین تکالیف هر یک از نهاد‌ها تأکید کرد.

مهدی بخشی در نشست با مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان اظهار کرد: با توجه به احتمال بروز ناترازی در تأمین گاز طی فصل زمستان، لازم است از هم‌اکنون تدابیر لازم برای مدیریت شرایط پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شود تا در ماه‌های سرد سال با کمترین مشکل مواجه باشیم.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی افزود: شایسته است با تشکیل جلسه‌ای با حضور نهاد‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط، وظایف و تکالیف هر دستگاه مشخص شود تا همه مجموعه‌ها با آمادگی کامل وارد فصل سرما شوند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: دادسرای مرکز استان در راستای صیانت از حقوق عامه و برای عبور از این شرایط، حمایت‌های قانونی لازم را از تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های مسئول به عمل خواهد آورد.

بخشی در پایان از شهروندان نیز خواست همچون سال‌های گذشته با مدیریت مصرف و رعایت الگوی بهینه استفاده از گاز، دستگاه‌های اجرایی را در تأمین پایدار انرژی یاری کنند تا استان کرمان زمستان پیش‌رو را با کمترین چالش پشت سر بگذارد