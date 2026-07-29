جابه جایی بیش از ۷۷ هزار و ۵۰۰ زائر اربعین با راهآهن جنوب
سرپرست ادارهکل راهآهن جنوب با اشاره به تداوم خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین، از جابه جایی ۷۷ هزار و ۵۰۰ زائر از ابتدای آغاز طرح ویژه اربعین تا پایان پنجم مردادماه سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا مطوری سرپرست ادارهکل راهآهن جنوب در تشریح عملکرد ناوگان ریلی جنوب در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی گفت: به لطف خداوند متعال و با عنایت حضرت سیدالشهدا (ع)، تلاش همکاران ما چه در راهآهن جنوب بر این بوده است که با حداکثر توان و ظرفیت، بستری ایمن و آرام برای سفر زائران عزیز فراهم آید.
وی با اشاره به آمار ثبت شده از ابتدای طرح تا پایان روز پنجم مردادماه ۱۴۰۵ گفت: در این بازه زمانی، مجموعاً ۱۸۶ رام قطار (رفت و برگشت) در مسیرهای مختلف به زائران خدمترسانی کردهاند که این حجم از عملیات، جابهجایی ۷۷ هزار و ۵۰۰ نفر را به همراه داشته است.
سرپرست راهآهن جنوب تصریح کرد: از این تعداد، ۱۰۱ رام قطار بینشهری وظیفه جابجایی ۵۴ هزار زائر را به اقصی نقاط کشور بر عهده داشتند.
وی تاکید کرد: همچنین با هدف تسهیل در تردد زائران در پایانه مرزی، ۵۴ رام ریلباس در مسیر خرمشهر–شلمچه به صورت رایگان، جابهجایی ۱۶ هزار و ۵۰۰ زائر را انجام دادهاند و ۳۱ رام قطار نیز در مسیر اهواز–خرمشهر میزبان ۷ هزار مسافر بودهاند.
مطوری با بیان اینکه خدمت به زائران اربعین برای خادمان ریلی یک افتخار معنوی است، افزود: همکاران ما در تمامی بخشهای فنی، ایستگاهی و عملیاتی، شبانهروزی در حال فعالیت هستند تا زائران عزیز با کمترین دغدغه و در نهایت امنیت به پابوس مولایشان مشرف شده و به سلامت به موطن خود بازگردند.
وی در پایان گفت: برنامهریزیهای لازم برای روزهای اوج بازگشت زائران صورت گرفته است و تمامی ظرفیتهای ناوگان ریلی جنوب تا بازگشت آخرین زائر اربعین حسینی در خدمت عاشقان اهلبیت (ع) خواهد بود.