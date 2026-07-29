پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: پیشدبستانی نقش بسزایی در پایهگذاری نظام آموزشی مطلوب دارد، زیرا در این دوره نگرش و ذهنیت فرد درباره محیط یادگیری شکل میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا شیخالاسلام در جلسه ستاد پروژه مهر آموزش و پرورش گیلان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اخیر به ویژه رهبر شهید و شهیدان جامعه فرهنگی، گفت: گرچه چالشها و مشکلات زیادی در یک سال گذشته رخ داد و کشور عزیزان بسیاری از دست داد، اما ایران امروز به سربلندی و سرافرازی متفاوتی رسیده است.
وی با بیان اینکه مهرماه امسال متفاوتتر از همه سالهای قبل است، گفت: در حوزه مدیریت به عنوان هنر دگرگون کردن متغیرهای در اختیار برای رسیدن هدف نیز باید عملکرد متفاوتی صورت بگیرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: وزیر آموزش و پرورش تاکید بسیاری به بررسی نظام مسائل استانها دارد تا در شرایط خاص کنونی پروژه مهر به بهترین شکل ممکن اجرا شود.
شیخالاسلام با بیان اینکه تمام مشکلات کشور ریشه در نوع مدیریت دارد، گفت: مدیر در مواجهه با نظام مسائل مجموعه خود باید برای سه پرسش چرایی، چیستی و چگونگی پاسخ مطلوب داشته باشد.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آموزش باید منجر به تغییر شود، اظهار داشت: اولین ویژگی مدیر مجرب، قدرت سیاستگذاری دقیق و علمی است.
وی با بیان اینکه این ویژگی تنها در مدیران تحولگرا که توان ایجاد تغییر دارند، یافت میشود، تصریح کرد: چنین مدیری تنها بر مبنای علم و پژوهش حرکت میکند و هرگز در برابر تغییرات ایجاد شده مقاومت ندارد.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: پیشدبستانی نقش بسزایی در پایهگذاری نظام آموزشی مطلوب دارد، زیرا در این دوره نگرش و ذهنیت فرد نسبت به محیط یادگیری شکل میگیرد.
وی تاکید کرد: توسعه کمی و کیفی دوره پیشدبستانی شرط اصلی برای بهبود نظام آموزشی کشور است. از این رو توجه به محتوای تربیت و یادگیری در این دوره امری ضروری است.