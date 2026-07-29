رئیس دامپزشکی شهرستان بویراحمد از اجرای اردوی جهادی دامپزشکی در روستای دلی بجک بخش کبگیان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ابراهیم توکل رئیس دامپزشکی شهرستان بویراحمد گفت: در اردوی جهادی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ راس دام در روستاهای دلی بجک و روستای ده شهید دلی بجک از توابع بخش کبگیان از خدمات رایگان واکسیناسیون دام بهرمند شدند.
توکل با بیان اینکه دامهای بیش از ۱۵ خانوار در این روستاها واکسینه شد، افزود: با تبیین و راهکار بسیج کشاورزی موضوع توزیع سم و دارو، برگزاری کلاس آموزشی، آموزش چهره به چهره و سرکشی از دام دامداران در این ۲ روستا دنبال شد.
وی اضافه کرد: توزیع دارو بین حدود ۱۵ خانوار از دیگر برنامههای اردوی جهادی مشترک بسیج کشاورزی بویراحمد و دامپزشکی شهرستان است که تلاش داریم این اردوهای جهادی همچنان تداوم و استمرار داشته باشد. مدیر کانون بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی بویراحمد هم گفت: باتوجه به شناسایی و معرفی مناطق مستعد، تزریق واکسیناسیون دام به منظور مقابله با بیماری تب مالت، با مشارکت بسیج مهندسان و دامپزشکی و برنامه اردوی جهادی یک روزه واکسیناسیون دنبال شد.