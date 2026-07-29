در اردوی جهادی حدود ۲ هزار و ۵۰۰ راس دام در روستاهای دلی بجک و روستای ده شهید دلی بجک از توابع بخش کبگیان از خدمات رایگان واکسیناسیون دام بهرمند شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ابراهیم توکل رئیس دامپزشکی شهرستان بویراحمد گفت:

توکل با بیان اینکه دام‌های بیش از ۱۵ خانوار در این روستا‌ها واکسینه شد، افزود: با تبیین و راهکار بسیج کشاورزی موضوع توزیع سم و دارو، برگزاری کلاس آموزشی، آموزش چهره به چهره و سرکشی از دام دامداران در این ۲ روستا دنبال شد.