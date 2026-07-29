عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل: تفکیک و دفع اصولی پسماندهای عفونی و داروهای تاریخ‌گذشته، از انتقال بیماری‌ها، آلودگی محیط زیست و تهدید سلامت شهروندان جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح پسماند‌های عفونی خانگی و دارو‌های تاریخ‌گذشته، گفت: رعایت چند اصل ساده در تفکیک و دفع این پسماند‌ها می‌تواند از انتقال بیماری‌ها، آسیب به محیط زیست و تهدید سلامت افراد، به‌ویژه کارکنان خدمات شهری، جلوگیری کند.

دکتر اصغرنیا دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط با اشاره به تولید برخی پسماند‌های بهداشتی در منازل، افزود: امروزه بخشی از مراقبت‌های درمانی در خانه انجام می‌شود و به همین دلیل پسماند‌هایی مانند پانسمان‌های آلوده، سرنگ و سوزن بیماران دیابتی، ماسک، دستکش و سایر اقلام مصرفی بهداشتی، در صورت دفع غیراصولی، می‌توانند سلامت اعضای خانواده، پاکبانان و محیط زیست را با خطر مواجه کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: این نوع پسماند‌ها نباید به‌صورت پراکنده یا بدون بسته‌بندی مناسب در سطل‌های زباله خانگی رها شوند. بهتر است ابتدا در یک کیسه مقاوم و در صورت امکان دولایه قرار گرفته، درب آن به‌طور کامل بسته شود تا احتمال تماس مستقیم با این پسماند‌ها به حداقل برسد.

وی با تأکید بر لزوم مدیریت صحیح وسایل نوک‌تیز مانند سرنگ و لانست بیماران دیابتی تصریح کرد: این وسایل هرگز نباید بدون محافظ در میان زباله‌های معمولی قرار گیرند، زیرا کوچک‌ترین آسیب ناشی از آنها می‌تواند زمینه انتقال برخی بیماری‌ها را فراهم کند. توصیه می‌شود این اقلام در ظروف مقاوم و غیرقابل نفوذ جمع‌آوری و سپس مطابق دستورالعمل‌های بهداشتی دفع شوند.

دکتر اصغرنیا در ادامه به موضوع دارو‌های تاریخ‌گذشته یا بلااستفاده پرداخت و گفت: نگهداری این دارو‌ها در منزل یا دفع آنها از طریق چاه، فاضلاب یا مخلوط کردن با زباله‌های عادی، اقدامی نادرست است که علاوه بر آلودگی منابع آب و خاک، ممکن است سلامت انسان و سایر موجودات زنده را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بابل خاطرنشان کرد: خانواده‌ها بهتر است به‌صورت دوره‌ای دارو‌های موجود در منزل را بررسی کرده و دارو‌های تاریخ‌گذشته یا بدون مصرف را از سایر دارو‌ها جدا کنند. همچنین از مصرف خودسرانه یا واگذاری این دارو‌ها به دیگران خودداری شود، زیرا شرایط نگهداری و تاریخ مصرف دارو نقش مهمی در اثربخشی و ایمنی آن دارد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در پایان با بیان اینکه مدیریت صحیح پسماند از خانه آغاز می‌شود، تأکید کرد: ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه تفکیک و دفع اصولی پسماند‌های بهداشتی، یکی از مؤثرترین راهکار‌ها برای پیشگیری از مخاطرات زیست‌محیطی و حفظ سلامت جامعه است و مشارکت آگاهانه مردم در این زمینه، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش خطرات بهداشتی خواهد داشت.