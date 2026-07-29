به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، در بازدید از موکب «نداء الأقصی» در مسیر نجف به کربلای معلی، از خدمات خادمان این موکب قدردانی کرد و با اشاره به مقاومت مردم فلسطین، آن را مایه افتخار امت اسلامی دانست.

وی با ابراز خرسندی از دیدار سالانه با برادران فلسطینی در ایام اربعین گفت: خدا را شاکریم که هر سال در این ایام توفیق دیدار و خداقوت گفتن به شما را پیدا می‌کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه مردم مظلوم فلسطین سال‌هاست زیر فشار و جنایت‌های رژیم صهیونیستی قرار دارند، اظهار داشت: اگر مسلمانان به آموزه‌های قرآن کریم عمل و در برابر ظلم و ستم ایستادگی می‌کردند، امروز ملت مظلوم فلسطین این‌گونه در معرض جنایت‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی قرار نمی‌گرفت.

وی افزود: آیات قرآن کریم، سیره پیامبر اکرم (ص) و احادیث اهل‌بیت (ع) همگی بر ضرورت حمایت از مظلومان و مقابله با ستمگران تأکید دارند و یاری مردم فلسطین، علاوه بر تکلیف دینی، بر اساس اصول انسانی و حقوق بشری نیز وظیفه‌ای روشن است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با تأکید بر اینکه خداوند همواره یاور مظلومان بوده، گفت: ان‌شاءالله روز عزت و پیروزی ملت فلسطین نزدیک است و وعده الهی درباره نصرت مؤمنان تحقق خواهد یافت.

وی ادامه داد: هرگاه وضعیت مردم فلسطین را می‌بینیم، از رنج و مصیبت آنان اندوهگین می‌شویم، اما صبر، استقامت و مقاومت این ملت، دشمن صهیونیستی را درمانده و زمین‌گیر کرده و این ایستادگی، مایه عزت و افتخار امت اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به نمونه‌های تاریخی نصرت الهی در صدر اسلام خاطرنشان کرد: خداوند از جایی که انسان گمان نمی‌کند، اسباب پیروزی را فراهم می‌سازد. در غزوه احزاب، مسلمانان در سخت‌ترین شرایط قرار گرفتند، اما با نصرت الهی بر دشمنان پیروز شدند. پیش از آن نیز در سال دوم هجری در غزوه بدر و در سال سوم هجری در غزوه احد، مسلمانان با وجود فراز و نشیب‌ها، مسیر عزت و پیروزی اسلام را پیمودند. همچنین در سال ششم هجری، صلح حدیبیه از سوی خداوند «فتح مبین» نام گرفت و در سال هفتم هجری با فتح خیبر و در سال هشتم هجری با فتح مکه، پیروزی‌های بزرگ دیگری برای اسلام رقم خورد.

وی تأکید کرد: ان‌شاءالله ملت فلسطین نیز با اتکا به ایمان، مقاومت و نصرت الهی، از جایی که کسی تصور نمی‌کند، به پیروزی خواهد رسید.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب افزود: ما همواره برای پیروزی مردم فلسطین، عزت اسلام و نابودی ظلم دعا می‌کنیم و یقین داریم ملت مقاوم فلسطین که با صبر و پایداری در این مسیر ایستاده‌اند، نصرت الهی را خواهند دید.

وی در پایان، حضور در موکب «نداء الاقصی» را برای قدردانی از خدمات خادمان آن و نیز الهام گرفتن از روحیه مقاومت مردم فلسطین دانست و گفت: از خداوند متعال می‌خواهیم شهدای فلسطین را مشمول شفاعت پیامبر اعظم (ص) قرار دهد و صبح پیروزی ملت فلسطین را هرچه زودتر فرا رساند.

یکی از مسئولان فلسطینی موکب «نداء الاقصی» با اشاره به سال‌های اسارت خود در زندان‌های رژیم صهیونیستی گفت: ۱۵ سال در اسارت این رژیم بودم و خداوند ما را برگزید تا در این سرزمین حضور داشته باشیم و برای دفاع از آرمان فلسطین مجاهدت کنیم.

وی افزود: خداوند به ملت فلسطین افتخار مجاهدت عطا کرده است تا با صبر، استقامت و ایمان، در برابر دشمنی که به سلاح‌های پیشرفته مجهز است، ایستادگی کند و در نهایت بر آن پیروز شود.

در پایان این دیدار، مسئولان فلسطینی موکب «نداء الأقصی» با اهدای تندیس یادبود و کتاب «فلسطین و انتصار الوعی»، از حضور و حمایت حجت‌الاسلام والمسلمین نواب از فلسطین و قدس قدردانی کردند.

موکب «نداء الأقصی» در مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا، به همت جمعی از فلسطینیان برپا و اداره می‌شود و با هدف تبیین آرمان و مظلومیت مردم فلسطین، آگاهی‌بخشی و بصیرت‌افزایی زائران اربعین فعالیت می‌کند.