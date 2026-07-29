رئیس کمیسیون ویژه حمایت از رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از تشکیل نشست مشترک با دستگاه‌های اجرایی برای بررسی اقدامات حمایتی از تولیدکنندگان خبر داد و تأکید کرد که این کمیسیون با راه‌اندازی یک مرکز ارتباطات، وضعیت تولیدکنندگان خرد و خسارت‌دیده را به‌صورت مستقیم و میدانی پیگیری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن زنگنه، درباره حمایت از کسب‌وکار‌های خرد و آسیب‌دیده در شرایط جنگی، گفت: در جریان جنگ تحمیلی، سه بخش اصلی دچار خسارت شدند؛ بخش نخست منازل مسکونی بود که خوشبختانه شهرداری‌ها اقدامات مناسبی برای ساماندهی آن انجام دادند، بخش دوم خودرو‌ها بودند که شرکت‌های بیمه وارد عمل شدند، اما مظلوم‌ترین بخش، صنایع به‌ویژه واحد‌های تولیدی کوچک هستند.

نماینده مردم «تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه» در مجلس شورای اسلامی، افزود: درباره صنایع بزرگ مانند فولاد تا حدودی توجه و حمایت صورت گرفته، اما صنایع کوچک با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. در بررسی‌های میدانی و تماس‌های مستقیم با صاحبان واحد‌های تولیدی، با مواردی روبه‌رو شدیم که کل کارخانه از بین رفته، برخی از نیرو‌های آن شهید یا دچار قطع عضو شده‌اند، اما صاحبان این واحد‌ها می‌گویند تاکنون حتی یک نفر برای پیگیری مشکلاتشان مراجعه نکرده است؛ در حالی که افراد زیادی تنها برای بازدید و تهیه گزارش از این واحد‌ها حضور یافته‌اند.

زنگنه ادامه داد: این تولیدکنندگان از نبود حمایت در حوزه درمان، بیمه، جبران خسارت و تأمین تسهیلات گلایه دارند و معتقدند تاکنون اقدام مؤثری برای رفع مشکلاتشان انجام نشده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به ماموریت این کمیسیون، اظهار کرد: بر همین اساس جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور برگزار خواهیم کرد تا دستگاه‌های مسئول، اقدامات انجام‌شده را به‌صورت مستند به کمیسیون ارائه کنند و مشخص شود که در عمل چه میزان از حمایت‌های اعلام‌شده به دست تولیدکنندگان رسیده است.

وی تأکید کرد: صرف بازدید و تهیه گزارش کافی نیست؛ ما قصد داریم به‌صورت استان به استان و واحد به واحد وضعیت تولیدکنندگان آسیب‌دیده را بررسی کنیم تا مشخص شود چه خدمات و حمایت‌هایی دریافت کرده‌اند.

زنگنه با بیان اینکه کمیسیون ویژه حمایت از رونق تولید پیگیری این موضوع را تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد، گفت: به تولیدکنندگان خسارت‌دیده این اطمینان را می‌دهیم که مشخصات و اطلاعات آنان به‌صورت کامل در حال جمع‌آوری است و به‌زودی یک مرکز ارتباطات راه‌اندازی خواهیم کرد تا با تک‌تک این واحد‌ها تماس گرفته شود و از خود آنان درباره میزان حمایت‌های انجام‌شده و مشکلات موجود نظرسنجی شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید واقعیت‌ها را از زبان خود تولیدکنندگان شنید، نه اینکه تنها به گزارش‌های اداری اکتفا شود. اگر امروز از تولید حمایت نکنیم، فردا ناچار خواهیم بود چندین برابر برای جبران مشکلات معیشتی مردم هزینه کنیم.