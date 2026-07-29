به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر سازمان آتش‌نشانی بروجرد اظهار کرد: شب گذشته نشت گاز شهری در یک ساختمان ۴ طبقه در خیابان شریعتی بروجرد باعث انفجار شد.



نادر موسیوند؛ افزود: در اثر این حادثه سه نفر از اعضای یک خانواده در طبقه دوم این ساختمان دچار سوختگی شدند که توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید چمران بروجرد منتقل شدند.



مدیر سازمان آتش‌نشانی بروجرد گفت: در اثر این حادثه قسمت‌هایی از این ساختمان چهارطبقه دچار حریق شد که با تلاش مأموران آتش‌نشانی حریق مهار شد.



موسیوند با اشاره به اینکه رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز ضروری است افزود: شهروندان به طور مستمر لوله و اتصالات وسایل گازسوز را کنترل کرده و از سلامت آنها مطمئن شوند.